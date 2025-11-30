DE
Ce sont des joyaux cachés dans la montagne
Connaissez-vous déjà ces 5 stations de ski?

La haute saison de ski approche à grands pas. Des millions d'amateurs de sports d'hiver afflueront à nouveau vers les montagnes. Ceux qui cherchent une alternative plus abordable aux grands domaines devraient s'intéresser de plus près ces cinq stations de ski.
Bientôt, les plaisirs de la glisse battront à nouveau leur plein en Suisse.
De la poudreuse fraîche, un ciel bleu, un chocolat chaud: nombreux sont ceux qui attendent avec impatience la saison de ski. De nombreuses stations ont déjà ouvert leur domaine skiable, au moins le week-end. 

Les principales stations de ski suisses sont, à juste titre, réputées et prisées. Elles offrent des infrastructures modernes, de vastes pistes et de nombreux restaurants. Mais ce luxe a un prix, et celui-ci ne cesse d'augmenter. Une étude de prix réalisée par Blick révèle qu'un forfait journalier dans les plus grandes stations de ski en janvier 2026 pourrait facilement coûter plus de 80 francs. 

Alors, si vous souhaitez tenter une nouvelle expérience cette saison ou tout simplement faire des économies, privilégiez les stations de montagne qui se trouvent hors des sentiers battus. Loin des foules de touristes, des prix exorbitants et des embouteillages, Blick vous présente cinq stations de ski triées sur le volet, encore méconnues des amateurs de sports d'hiver. 

1

Bruson (VS)

Le magazine anglais «Time Out» a récemment classé le petit village de Bruson en Valais parmi les domaines skiables les plus sous-estimés de l'espace alpin. Bien que Bruson ne compte que 23 kilomètres de pistes, une nouvelle télécabine permet un accès direct au célèbre domaine des 4 Vallées, le deuxième plus grand domaine skiable de Suisse. Un forfait journalier coûte 53 francs pour les adultes. En revanche, ceux qui souhaitent skier sur l'ensemble du domaine des 4 Vallées devront débourser au minimum 89 francs. Les passionnés de ski devront cependant patienter un peu: la saison à Bruson débute le 13 décembre. 

2

Val d'Anniviers (VS)

Une autre région montagneuse suisse fait son entrée dans le classement du magazine britannique «Time Out». Située, elle aussi, en Valais, Val d'Anniviers regroupe les stations de ski de Grimentz-Zinal, Chandolin et Vercorin. Au total, les skieurs ont accès à 45 remontées mécaniques et 220 kilomètres de pistes, principalement rouges ou noires. Les débutants trouveront également leur bonheur grâce aux 67 pistes bleues. Le forfait journalier adulte pour la saison à venir coûte 73 francs et est valable pour les trois domaines skiables. Certaines remontées ont déjà ouvert le week-end depuis le 22 novembre. Si les conditions d'enneigement sont bonnes, toutes les remontées seront en service début décembre. 

3

Bosco Gurin (TI)

Si le Tessin est généralement associé aux températures estivales et aux excursions printanières, le canton le plus méridional de Suisse offre aussi de nombreuses possibilités de ski en hiver. A Bosco Gurin, au sein du domaine skiable de Grossalp, 30 kilomètres de pistes vous attendent. Ce petit domaine plein de charme dispose de deux télésièges, trois téléskis et un téléski à poneys pour les enfants. Le forfait journalier adulte coûte 57 francs. Les premières remontées mécaniques ouvrent le 29 novembre. 

4

St-Pierre-Hochwang (GR)

Pour ceux qui souhaitent éviter la foule d'Arosa-Lenzerheide cette saison tout en profitant du charme de la vallée de Schanfigg, cette station de ski est idéale. A St. Peter-Hochwang, vous pourrez dévaler dix pistes totalisant 20 kilomètres. Cependant, l'ouverture du domaine est relativement tardive: il n'ouvre que le 20 décembre. Un forfait journalier coûte 55 francs pour les adultes. Et si vous souhaitez visiter Arosa, la ville est à seulement 25 minutes en voiture ou en train.

5

Brunni Engelberg (OW)

Le domaine skiable d'Engelberg-Titlis est loin d'être un secret bien gardé. Mais saviez-vous que le village d'Obwald possède un autre domaine skiable? Brunni est la seule station de sports d'hiver de Suisse centrale entièrement exposée au sud. On la surnomme souvent le «paradis ensoleillé» d'Engelberg. Parmi ses dix remontées mécaniques, on trouve le téléski le plus raide de Suisse. Une autre remontée, le téléski de Klostermatte, inauguré en 1942, est l'une des plus anciennes du pays. Avec ses 12 kilomètres de pistes, le domaine de Brunni est relativement petit. Il dispose néanmoins de deux espaces pour enfants. L'accès aux pistes pour adultes est payant (46 francs par an). La saison commence le 6 décembre.

