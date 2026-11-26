La sécheresse de 2026 a provoqué des niveaux d'eaux souterraines historiquement bas en Suisse. Plus d'un tiers des stations de mesure ont été touchées, notamment dans les Alpes et le Jura, selon l'OFEV.

Les Alpes et le Jura touchés

ATS Agence télégraphique suisse

La sécheresse a durement éprouvé les réserves d'eaux souterraines en Suisse. Entre juin et septembre, plus d'un tiers des stations de mesure ont enregistré des niveaux historiquement bas, contre moins d'un dixième lors des étés caniculaires de 2018 et 2022.

C'est ce qui ressort d'une évaluation provisoire de l'Observation nationale des eaux souterraines (NAQUA), a indiqué l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) à Keystone-ATS suite à une information de la radio SRF. Les petites réserves d'eaux souterraines dans les Alpes et le Jura sont particulièrement touchées.

Dans les roches fissurées, le débit des sources diminue rapidement en période de sécheresse. Certaines, comme celle de Cormoret, dans le Jura bernois, se sont même complètement taries. Les niveaux des nappes phréatiques ont également fortement baissé dans les petites vallées fluviales du Plateau ainsi que sur le versant sud des Alpes.

Important déficit de précipitations

Si les récentes pluies permettent déjà aux petites réserves d'eaux souterraines, dont la capacité de stockage est limitée, de se reconstituer, il faudra, selon l'OFEV, des précipitations supérieures à la moyenne durant plusieurs mois pour que le niveau des grandes nappes remonte.

Le déficit de précipitations enregistré en 2026 est considérable dans certaines régions du pays et ne devrait pas pouvoir être entièrement comblé d'ici à la fin de l'année. Il manque actuellement quelque 300 millimètres de pluie en Suisse orientale pour atteindre la moyenne annuelle, voire 600 millimètres dans la partie orientale du versant nord des Alpes. La reconstitution des réserves d'eaux souterraines nécessite toutefois des quantités d'eau moins importantes que celles requises pour résorber ce déficit.

Risque de pénuries à l'été 2027

Si les prochains mois d'hiver devaient, eux aussi, être trop secs, le risque de difficultés d'approvisionnement en eau potable augmenterait à l'été 2027, selon l'OFEV. Les précipitations du printemps et de l'été prochains ainsi que les conditions géologiques régionales seront déterminantes.

Pour faire face aux pénuries locales, les distributeurs d'eau sont légalement tenus d'élaborer des plans d'urgence en cas de pénurie grave. L'interconnexion des réseaux d'approvisionnement voisins joue à cet égard un rôle central. Selon un rapport de la Confédération, au moins trois quarts de la population de 17 cantons disposaient en 2025 d'une telle solution de remplacement pour leur approvisionnement en eau potable.