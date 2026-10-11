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Risque d’incendie toujours marqué
Les pluies n’ont offert qu’un faible répit à la sécheresse en Suisse

Les pluies de ces derniers jours n’ont que brièvement soulagé la Suisse: selon MétéoSuisse, la sécheresse reste aiguë, avec des précipitations très déficitaires, des cours d’eau au plus bas et un risque d’incendie marqué par endroits.
Publié: il y a 30 minutes
La pluie ne suffit pas à faire cesser la sécheresse en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pluies automnales tombées jusqu'au week-end n'ont atténué que temporairement la sécheresse, qui reste aiguë en Suisse. La situation demeure tendue, a indiqué une porte-parole de MétéoSuisse.

Après une longue période de douceur, avec des températures estivales, le nord des Alpes a connu dès jeudi plusieurs journées automnales bien arrosées. Elles se sont déroulées «presque comme dans un manuel de météorologie», écrivait vendredi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur son blog.

Entre 20 et 40 millimètres de précipitations ont été mesurés au nord des Alpes. Une partie importante de cette eau s'est toutefois évaporée ou a ruisselé en raison de la sécheresse des sols.

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Dans de nombreuses régions du pays, le déficit de précipitations persiste. «Au cours des 30 derniers jours, les quantités de précipitations ont représenté en moyenne moins de 50% de la norme pluriannuelle», a indiqué dimanche une porte-parole de MétéoSuisse à Keystone-ATS. Par endroits, elles n'ont atteint que 15 à 35% de la normale.

Dans le Jura et sur le Plateau, les cours d'eau et les lacs affichent toujours des niveaux particulièrement bas. De nombreuses stations mesurent des débits aussi faibles qu'il ne s'en produit statistiquement que tous les 10 à 30 ans. Des valeurs historiquement basses ont même été enregistrées sur le Haut-Rhin.

Risque élevé d'incendies de forêt

La sécheresse se répercute également sur le danger d'incendies de forêt. Sur la carte de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), une bande présentant un danger marqué s'étend du Valais à Saint-Gall. Dans certaines parties du Haut-Valais, le danger est même considéré comme «très fort».

La situation ne devrait guère évoluer à moyen terme. Quelques gouttes de pluie sont attendues localement la semaine prochaine, mais les journées devraient rester généralement sèches, selon MétéoSuisse. Des températures maximales allant jusqu'à 19 degrés sont prévues en Suisse alémanique et en Suisse romande.

A plus long terme, la situation pourrait toutefois se détendre. Sur une période de 90 jours, le déficit de précipitations devrait commencer à diminuer lentement après une légère hausse la semaine prochaine, selon le bulletin sur la sécheresse.

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