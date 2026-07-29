Une enquête menée par Blick révèle les rémunérations très élevées de certains médecins cadres en Suisse. Plusieurs hôpitaux publics gardent pourtant le secret sur ces montants vertigineux.

Simone Steiner

Le système de santé suisse est sous pression. La population croule sous le poids de primes d'assurance maladie en constante augmentation, tandis que les hôpitaux sont dans le rouge. Malgré cela, les médecins-chefs, y compris dans les hôpitaux publics, perçoivent des salaires mirobolants... et font encore grimper les coûts de la santé!

Mais le montant réel des salaires des médecins cadres reste souvent méconnu. Blick a interrogé près de 20 hôpitaux publics à travers tout le pays et s’est heurté à une forte résistance. De nombreux établissements n’ont communiqué les informations sur les salaires des chefs de service qu’à contrecœur. Certains n’ont fourni aucune indication, même après des demandes répétées.

Néanmoins, notre enquête permet de se faire une idée de la situation. L’analyse montre que de nombreux médecins-chefs gagnent des centaines de milliers de francs par an. Il n’est d’ailleurs pas rare que leur salaire dépasse celui de nos conseillèrs fédéraux (478'166 francs!).

Un plafond de... un million

Les médecins du canton de Zurich sont particulièrement bien rémunérés. Tant l’Hôpital universitaire de Zurich que l’Hôpital cantonal de Winterthour sont soumis, en vertu de la loi, à un plafond salarial fixé à 1 million de francs. Les deux hôpitaux gardent toutefois secrets les montants réels des salaires versés. L’hôpital universitaire de Zurich se contente d’indiquer que les salaires varient fortement selon la spécialité.

L’hôpital universitaire de Bâle communique de manière plus transparente. Selon une porte-parole interrogée à ce sujet, «moins d’une poignée de médecins-chefs» y perçoivent un salaire annuel d’environ 850'000 francs.

A Bâle-Ville, les salaires des médecins les mieux rémunérés des hôpitaux publics pourraient à l’avenir être publiés par le canton. Une motion du Parti socialiste (PS) allant dans ce sens a été approuvée par le Parlement et est désormais entre les mains du gouvernement cantonal.

Des salaires qui varient

A l’heure actuelle, seule la ville de Berne impose une obligation de publication des salaires des médecins-chefs. La dernière enquête montre qu’en 2024, les deux médecins les mieux rémunérés des hôpitaux bernois figurant sur la liste gagnaient plus de 700'000 francs. Quinze autres personnes ont perçu entre 600'000 et 700'000 francs par an.

Dans certains hôpitaux, les salaires du corps médical sont également mentionnés dans le rapport annuel. Il ressort du document correspondant de l’hôpital cantonal d’Aarau qu’en 2024, neuf personnes gagnaient entre 600'000 et 700'000 francs.

Le rapport des hôpitaux de Soleure contient également des informations intéressantes. En 2024, une personne y a perçu plus de 600'000 francs. A l’hôpital cantonal de Fribourg, sept personnes ont perçu l’année dernière entre 500'000 et 600'000 francs, selon une porte-parole.

«C'est intenable!»

Une chose est sûre: alors que le secteur de la santé fait des économies partout, certains médecins-chefs mènent la grande vie. Yvonne Gilli, présidente de la Fédération des médecins suisses (FMH), s’exprime sans détours à ce sujet: «Lorsque des médecins des hôpitaux publics encaissent des salaires de plusieurs millions aux dépens de la sécurité sociale, c’est intenable!» La présidente de la FMH déplore qu’«une petite minorité porte ainsi atteinte à la réputation de l’ensemble de la profession».

Armin Gemperli, spécialiste en sciences de la santé à l’université de Lucerne, condamne lui aussi ces salaires excessifs. «Ni une formation hautement qualifiée, ni de grandes responsabilités ne justifient des salaires aussi exorbitants», affirme-t-il. Selon lui, les cantons devraient mettre fin au subventionnement des hôpitaux. «Cela pourrait accroître la pression en faveur d’une réduction des salaires des cadres.»

Les critiques viennent également du secteur politique. La conseillère nationale socialiste Sarah Wyss déclare, sans détour: «Il est incompréhensible que certaines personnes gagnent autant.» La Bâloise réclame une répartition plus équitable des salaires au sein des hôpitaux, et ce, «afin que le personnel soignant soit également rémunéré de manière plus juste». Elle exige en outre davantage de transparence concernant les salaires des médecins.

Les partis bourgeois à la rescousse

Les médecins cadres bénéficient du soutien des partis bourgeois. Damian Müller, conseiller aux Etats du PLR, déclare: «Je m’oppose à une critique généralisée des médecins.» Les médecins assument une grande responsabilité et fournissent des prestations d’excellence. Il ajoute: «Les hôpitaux devraient conserver leur liberté d’entreprise – tout en faisant preuve d’une plus grande transparence vis-à-vis des assurés.»

Le conseiller aux Etats de l’UDC Hannes Germann soutient lui aussi les médecins cadres. «Il incombe aux hôpitaux de fixer de manière appropriée les salaires des médecins-chefs», déclare-t-il. Ce qui dérange davantage ce Schaffhousois, ce sont les salaires élevés des PDG des caisses d’assurance maladie. «Les médecins apportent au moins une valeur ajoutée sur le plan médical.»

Le conseiller aux Etats de l’UDC Hannes Germann soutient lui aussi les médecins cadres. «Il incombe aux hôpitaux de fixer de manière appropriée les salaires des médecins-chefs», déclare-t-il. Ce qui dérange davantage ce Schaffhousois, ce sont les salaires élevés des PDG des caisses d’assurance maladie. «Les médecins apportent au moins une valeur ajoutée sur le plan médical.»