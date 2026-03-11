Au menu de ce mercredi 11 mars: l'approvisionnement des médicaments en péril, l'incendie d'un car postal à Fribourg, un nouveau rapport sur Crans-Montana, des abus sexuels aux Philippines, et enfin, la chanson de l'Eurovision 2026.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 11 mars. C'est parti:

1 La production de médicaments en Suisse sous pression

Des fabricants suisses de médicaments ont tiré la sonnette d’alarme: sans garanties financières de la Confédération, ils affirment ne plus pouvoir maintenir l’approvisionnement encore très longtemps, écrivent les journaux Tamedia. «Nous avons dû, surtout ces trois ou quatre dernières années, intervenir plus souvent pour maintenir la sécurité d’approvisionnement de divers antidouleurs», a déclaré la directrice de Streuli Pharma, Claudia Streuli. L'entreprise explique ces pénuries par le fait que certains concurrents ont cessé de produire plusieurs médicaments. La production de nombreux médicaments essentiels pour le marché suisse ne serait en effet plus rentable depuis un certain temps.

2 Six morts dans l'incendie d'un car postal à Chiètres

Au lendemain de l'incendie d'un car postal qui a coûté la vie à six personnes à Chiètres (FR), les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse à 14h, à Granges-Paccot, chemin de la Madeleine 3, au bâtiment du Commandement de la Police cantonale, afin de faire le point sur la situation.

3 Un rapport révèle la rapidité de l'incendie à Crans-Montana

Un rapport établi par la police valaisanne sur mandat du Ministère public valaisan démontre l'incroyable rapidité avec laquelle les flammes se sont propagées dans le «Constellation» lors de l'incendie meurtrier qui a ravagé l'établissement de Crans-Montana, à Nouvel-An, rapporte «Le Temps» qui a eu accès au document. Basé sur les images vidéo de surveillance de l'établissement, le rapport démontre que des premières étincelles à un embrasement si puissant que les dernières caméras ont cessé de fonctionner, il ne s'est passé qu'une minute et trente-huit secondes. Le reste du rapport confirme également la cohue dans laquelle ont été prises deux vagues de clients, celle de ceux tentant d'échapper au brasier et celle de ceux voulant profiter de l'absence soudaine du service de sécurité parti à l'intérieur pour entrer dans l'établissement.

4 Des Suisses impliqués dans les abus sexuels sur enfants aux Philippines

Selon une organisation d’aide citée par Blick, les abus sexuels en ligne aux Philippines ont fortement augmenté ces dernières années. De nombreux auteurs viendraient d’Europe, y compris de Suisse, a déclaré au journal le fondateur de l’organisation Preda, le prêtre Shay Cullen, engagé depuis des décennies pour la protection des enfants victimes d’abus dans le pays. Blick relate notamment le cas d'un Suisse alémanique qui aurait, en 2020, demandé à une Philippine de se filmer sous la douche avec une fillette de 9 ans. Le journal s’est entretenu avec la victime, aujourd’hui âgée de 14 ans. La femme qui avait réalisé les images a été arrêtée. Les enquêteurs suisses ont saisi les enregistrements de la fillette chez le suspect.

5 La Suisse dévoile sa chanson pour l'Eurovision 2026

La SSR présente ce mercredi la chanson qui représentera la Suisse au prochain concours de l'Eurovision en mai. C'est la chanteuse bernoise Veronica Fusaro qui a été retenue pour défendre les couleurs helvétiques à Vienne. Adepte de la pop alternative aux accents soul, accompagnée de guitare, l'artiste de 28 ans est reconnue pour ses performances sur scène. Elle se produira lors de la deuxième demi-finale, le 14 mai.