Une exposition consacrée à l’égalité et à la diversité a été vandalisée à Nyon. Dans la nuit du 6 au 7 mars, deux portraits installés sur la place du Château ont été dégradés, dont l’un par des inscriptions homophobes.

A Nyon, une exposition pour l’égalité vandalisée par des tags homophobes

A Nyon, une exposition pour l’égalité vandalisée par des tags homophobes

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

A Nyon, l’exposition publique «Voices of EquALLity», inaugurée le 5 mars sur la place du Château, a été visée par des actes de vandalisme dans la nuit du 6 au 7 mars. Deux des douze portraits présentés ont été dégradés.

Selon les organisateurs, le portrait de Marius Diserens, personnalité queer élue au Conseil communal, a été recouvert d’inscriptions à caractère homophobe. Celui de Lucie Steffen a été décroché puis détérioré. L’association Les Romandes, qui porte le projet, ainsi que la Ville de Nyon ont annoncé leur intention de déposer une plainte pénale.

Ne pas reculer face à l'intimidation

Portée par l’artiste nyonnaise Chloé Bonnard, l’exposition met en avant des «rôles modèles» engagés pour l’égalité et la dignité de toutes et tous. Douze portraits non retouchés de personnalités romandes – principalement originaires de la commune – sont présentés au public jusqu’à la fin du mois de mars. Des QR codes permettent également d’accéder en ligne aux interviews des personnes photographiées.

L’événement s’inscrit dans le programme «Par Elles et par Nyon», qui vise à renforcer la visibilité des femmes dans l’espace public. Pour l’artiste Chloé Bonnard, ces dégradations «rappellent précisément pourquoi ces voix doivent être visibles». «L’égalité et le respect ne doivent pas reculer face à l’intimidation», souligne-t-elle.

Portraits réinstallés

Les portraits vandalisés seront réimprimés et réinstallés. Un moment symbolique de ré-accrochage est prévu jeudi 12 mars à 18h, en présence de l’artiste et des personnes concernées.

Après Nyon, le projet «Voices of EquALLity» doit poursuivre sa tournée dans d’autres villes romandes, notamment à Genève, Renens et Lausanne, jusqu’au mois d’août.