Daniel Roscher prendra la tête de la Suva le 1er janvier 2027, succédant à Felix Weber. Ce passage de témoin doit assurer la continuité avant la prochaine stratégie.

Changement à la tête de la Suva dès 2027

Changement à la tête de la Suva dès 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Daniel Roscher, qui est déjà membre de la direction, succèdera à Felix Weber à la tête de la Suva, indique l'entreprise vendredi. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2027. Felix Weber quittera la Suva en février 2027 après en avoir présidé la Direction pendant onze ans et y avoir passé 18 ans au total, écrit l'assurance dans un communiqué de presse.

«Ce passage de témoin, qui assure la continuité, intervient à temps avant la révision imminente de la stratégie pour la prochaine période de la Suva», note l'entreprise. Daniel Roscher est entré à la Suva en 1997 en tant que directeur de l’agence Suva Zürich. Il est membre de la direction depuis 2016 et dirige le département prestations et réadaptation.

Daniel Roscher succédera à Felix Weber non seulement à la présidence de la Direction, mais aussi à la tête du département clients et partenaires, tout en continuant à présider le conseil d’administration des cliniques.