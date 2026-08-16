Les salaires en Suisse devraient augmenter de 1,2% en moyenne en 2027, selon un sondage du KOF. Avec une inflation prévue à 0,5%, la hausse réelle atteindrait 0,7%.

Les salaires devraient augmenter de 1,2% en moyenne en 2027

Les salaires devraient augmenter de 1,2% en moyenne en 2027

Les entreprises suisses prévoient des augmentations de salaires en 2027. Selon un sondage du KOF que rapporte la NZZ dimanche, les négociations salariales devraient déboucher sur une augmentation moyenne de 1,2% des salaires l'an prochain. Quelque 3500 entreprises du secteur privé ont participé au sondage.

Selon les prévisions du KOF, l'inflation devrait se situer à 0,5% l'an prochain, ce qui signifie que l'augmentation réelle des salaires devrait se situer à 0,7%.

Entre 2014 et 2023 la croissance réelle des salaires n'a été que de 0,2% par année. Les données actuelles sont tout à fait estimables compte tenu des charges liées aux taxes douanières américaines ou à la guerre en Iran, a précisé le chef économiste du KOF Michael Siegenthaler à la NZZ.

Le sondage montre toutefois que les entreprises s'attendent à une inflation nettement plus élevée que les prévisions du KOF, à savoir 1,1%. Le cas échéant, l'augmentation des salaires serait pratiquement réduite à néant.

Construction en tête, banques à la traîne

Par branche, celle de la construction devrait afficher les augmentations de salaires les plus nettes. Cette branche est la seule où les augmentations dépasseront celles de cette année en valeur nominale et réelle. L'augmentation prévue est de 2% nominaux après 1,6% cette année. La bonne situation de la branche et le manque de main-d'oeuvre qualifiée expliquent cette progression.

A l'inverse, les employés de banques ne devraient bénéficier que d'une augmentation de 1,4%, soit seulement 0,8% compte tenu de la prévision d'inflation du KOF. La fusion UBS-CS et l'utilisation de l'intelligence artificielle expliquent cette évolution selon M. Siegenthaler.

La faîtière Travail.Suisse et les syndicats Syna et Transfer présenteront lundi leurs revendications salariales pour 2027 lors d'une conférence de presse.