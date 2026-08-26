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Rues bloquées à Zurich
Des militants d'Extinction Rebellion condamnés pour contrainte

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de militants d'Extinction Rebellion pour contrainte après des blocages à Zurich en 2020 et 2021. Les juges ont estimé que leurs actions illégales portaient atteinte aux droits des usagers.
Publié: il y a 35 minutes
Les militants avaient bloqué une rue du centre-ville de Zurich en 2021.
Photo: imago images/Geisser
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ATS Agence télégraphique suisse

Des militants d'Extinction Rebellion qui avaient bloqué des rues du centre-ville de Zurich en juin 2020 et en octobre 2021 ont été condamnés pour contrainte. Dans plusieurs arrêts publiés mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté leurs recours.

Les recourants invoquaient la liberté d'opinion et de réunion. Le Tribunal fédéral a reconnu que les manifestations pacifiques sont en principe protégées par ces droits fondamentaux.

Toutefois, les actions menées à Zurich, non autorisées, ne visaient pas uniquement à afficher une opinion, ont retenu les juges. Leur objectif était de perturber la circulation et la vie quotidienne. L'ampleur de ces perturbations dépassait ainsi le fait d'une simple conséquence secondaire inhérente à toute manifestation.

Une atteinte aux droits des usagers de la route

De telles perturbations ne peuvent pas être tolérées, car elles représentent une atteinte aux droits des usagers de la route concernés, selon les juges.

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Les militants écologistes disposaient d'autres moyens légaux pour défendre leur cause, telles que des manifestations autorisées dans d'autres lieux, conclut le Tribunal fédéral. Les activistes du climat ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis.

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