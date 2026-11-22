A Berlin, un ancien cadre de l’entreprise d’armement et un lieutenant-colonel allemand ont été condamnés à des peines de prison. Ruag devra, de son côté, s'acquitter de plus de 200'000 francs.

En bref En 2025, un tribunal berlinois a condamné un ancien cadre de Ruag à huit mois de prison avec sursis et un lieutenant-colonel de l'armée allemande à dix mois de prison avec sursis

Reconnus coupables respectivement d'octroi et d'acceptation d'un avantage, deux accusés ont fait appel du jugement

Si le jugement devient définitif, la filiale de Ruag, Beyond Gravity, devra régler un montant 213’983.49 euros.

Raphael Rauch

Depuis 2017, l’entreprise d’armement suisse Ruag fournit des routeurs spéciaux destinés à la frontière extérieure de l’OTAN en Lituanie. Ce système mobile relie différents réseaux radio ou de données et garantit une communication cryptée entre soldats.

En 2021, l’entreprise publique annonçait avec fierté dans un communiqué de presse avoir décroché un contrat complémentaire avec les forces armées allemandes. Mais ce que Ruag avait omis de mentionner, c'est que l’attribution de ce marché faisait déjà l’objet d’une enquête du Ministère public allemand.

Huit et dix mois de prison avec sursis

Les recherches de Blick montrent qu'en 2025, le Tribunal d’instance de Berlin-Tiergarten a condamné un ancien cadre allemand de Ruag à huit mois de prison avec sursis pour octroi d’un avantage. Dans le cadre de l’attribution du marché, l’entreprise aurait commandé une expertise de complaisance auprès d’une société berlinoise, aujourd’hui liquidée. Sa propriétaire de l’époque tient un salon de coiffure en Allemagne.

Son mari, un lieutenant-colonel de l’armée allemande (Bundeswehr), aurait rédigé la fameuse expertise, alors même que son employeur souhaitait acheter le matériel en question, ce qui le plaçait en situation de conflit d’intérêts. L’officier a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois pour acceptation d’un avantage. «La décision n’est pas encore entrée en vigueur. Tant le Ministère public de Berlin que les deux prévenus ont fait appel», indique une porte-parole du tribunal. Et d’ajouter: «Aucune date n’a encore été fixée pour le procès en appel.» La présomption d’innocence s’applique à toutes les personnes concernées.

Selon des informations concordantes obtenues par Blick, la procédure visant la coiffeuse a été classée, son mari étant soupçonné d’avoir mené les affaires seul. Pour Ruag, en revanche, le jugement pourrait avoir des conséquences juridiques: s’il entre en vigueur, Ruag – ou plus précisément sa successeure, la filiale Beyond Gravity, également propriété de la Confédération – devra s’acquitter de 213'983,49 euros. Toutefois, comme c’est Ruag qui mène la procédure, Beyond Gravity pourrait ensuite se retourner contre Ruag MRO pour récupérer ce montant une fois le jugement devenu définitif.

Des contrats attribués... à sa propre société

La société désormais dissoute de la coiffeuse a été condamnée à verser 54'093,04 euros, et une filiale du groupe d’armement français Thales à régler un montant de 6430 euros. Une sanction dont l'objectif est de «confisquer ce que les auteurs ont obtenu par l’infraction», explique une porte-parole du tribunal. «S’il existe des lésés concrets, ceux-ci sont indemnisés en conséquence. En l’absence de personnes concrètement lésées, les biens confisqués reviennent à l’Etat.»

Selon un rapport d’enquête du cabinet d’avocats zurichois Niederer Kraft Frey (NKF), l’ancien collaborateur de Ruag a attribué, entre avril 2015 et juin 2017, des mandats d’un montant d’au moins 91'000 francs à une société dont il était le directeur – et qu’il détenait à 50%. Les prestations convenues portaient sur des analyses de conseil, de marché et de processus.

Cette double casquette aurait été connue des services juridique et des achats de Ruag dès juillet 2016. «Les dossiers ne permettent toutefois pas de constater une vérification systématique des obligations de déclaration et du respect des directives en matière d’achats», critique le cabinet dans son résumé.

D'autres affaires après son licenciement

Selon les informations de Blick, l’affaire a été dénoncée par un autre ancien collaborateur allemand de Ruag, qui a comparu comme principal témoin à charge lors du procès à Berlin. Bien que le cadre de Ruag ait été visé par une procédure et ait dû quitter l’entreprise, il aurait visiblement pu continuer à faire des affaires avec son ancien employeur.

D’après le cabinet NKF, il a fondé une nouvelle société en Allemagne le 17 décembre 2018, avant de reprendre contact avec Ruag l’année suivante et d’intervenir plus tard dans des contrats portant sur des chars Leopard 1 et Leopard 2. «Moins d’un an après le départ de son ancien collaborateur, Ruag GmbH a attribué des mandats à l’entreprise qu’il venait de fonder», écrit le cabinet.

L’avocat de l’ancien cadre de Ruag conteste la version de l’entreprise et du cabinet NKF: «Mon client n’a jamais attribué de mandats à une société dans laquelle il détenait ou détient une participation de 50%, ni à une société dont il était ou est le gérant.» Il se dit convaincu que son client sera finalement acquitté.

Le ministère allemand de la Défense au courant

Le dossier Ruag fait également parler de lui au ministère de la Défense à Berlin. Une porte-parole du ministre Boris Pistorius confirme à Blick que ses services ont connaissance de ce scandale de corruption présumé. Selon l’Office fédéral allemand de l’équipement, l’affaire pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’ancien cadre de Ruag, qui travaille désormais pour une autre entreprise d’armement en Allemagne.

En cas de condamnation définitive pour octroi d’un avantage, il existe un «motif d’exclusion obligatoire», souligne l’office. «Cela signifie qu’en vertu du droit allemand, de telles entreprises doivent être exclues de toute participation à une procédure d’adjudication lorsqu’une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l’entreprise a été condamnée par un jugement entré en vigueur pour octroi d’un avantage.» De son côté, Ruag se contente d'affirmer: «Nous collaborons avec les autorités de poursuite pénale compétentes.»