Un vol audacieux de 100'000 francs à Neuchâtel a été déjoué ce mois-ci. Les trois auteurs, se faisant passer pour un ouvrier et des policiers français, ont été arrêtés à Gland (VD) après avoir filouté un commerçant.

Déguisés en ouvrier et en policier français, ils se barrent avec la caisse

Déguisés en ouvrier et en policier français, ils se barrent avec la caisse

Grâce à un témoin et à la police vaudoise, la police neuchâteloise a mis la main sur trois voleurs français adeptes du déguisement. Photo: Keystone

Le coup du gilet de chantier, combiné à celui du faux policier. Trois suspects adeptes du déguisement et de la tromperie ont été interpellés à Gland (VD), dans la foulée d'un cambriolage commis dans un commerce à Neuchâtel le 14 novembre dernier.

Ils ont fait preuve d'une «escroquerie élaborée» pour dérober 100'000 francs, communique la police cantonale neuchâteloise, qui dévoile l'astuce ce mercredi 24 novembre. Ce vendredi-là, en fin d'après-midi, c'est un «homme vêtu comme un ouvrier» qui s'est présenté au commerçant neuchâtelois, affirmant «que des travaux à proximité pourraient avoir des conséquences sur le bâtiment».

Une vraie mise en scène

Il inspecte les lieux et repart, comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, deux autres personnages entrent en scène. Ils se présentent «comme des policiers français enquêtant sur le comportement suspect du faux ouvrier» et souhaitant vérifier si ce dernier n'a rien volé, détaille la police.

C'est ainsi qu'ils réussissent à convaincre le commerçant d'ouvrir son coffre-fort, et ce «malgré sa méfiance». Ni une ni deux, les faux policiers saisissent la caissette contenant la grosse somme et prennent la fuite dans une voiture immatriculée en France. Roulé dans la farine, le commerçant peut enfin appeler la police.

Coup de bol à Gland

Dans son malheur, il a eu de la chance. Plus tôt dans la journée, le véhicule a été dénoncé pour «activité suspecte» dans le quartier par un témoin. Résultat? Un «signalement au niveau suisse à des fins de contrôles» qui a permis à la police vaudoise de prêter main forte à leurs confrères neuchâtelois.

En effet, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a pu intercepter la voiture à Gland (VD). «À l’intérieur, trois hommes ont été interpellés et le butin récupéré», se réjouissent les forces de l'ordre neuchâteloises, auxquels ont été remis les trois individus «pour la suite de la procédure».

Pas assez ingénieux pour s'échapper

La procureure de service a ouvert une instruction pénale et a confié l’enquête à la police judiciaire. «Les trois auteurs présumés sont des ressortissants français et domiciliés en France, âgés respectivement de 50, 38 et 28 ans», communique le ministère public neuchâtelois. Leur mise en détention provisoire est demandée.

La police neuchâteloise remercie le témoin pour sa vigilance et la police vaudoise pour son efficacité. Avant de rappeler «que les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour tromper leurs victimes» et d'encourager la population «à composer immédiatement le 117 en cas de doute face à un comportement insistant ou à une situation inhabituelle».