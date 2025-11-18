L'homme cagoulé a pris la fuite.
Photo: Police de Neuchâtel
ATS Agence télégraphique suisse
Un individu masqué a menacé lundi vers 21h30, au moyen d’un couteau, une employée de la station-service des Draizes à Neuchâtel. Le brigand s’est fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite à pied.
«L’employée n’a pas été blessée, mais est choquée», a indiqué mardi la police neuchâteloise. L’auteur du brigandage n’a pas pu être interpellé sur le moment, malgré «l'intervention rapide de plusieurs patrouilles», a précisé la police en lançant un appel à témoins.
