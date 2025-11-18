DE
FR

Suspect en fuite
La police recherche un homme qui a braqué au couteau une employée d'une station-service à Draizes (NE)

Lundi vers 21h30, une station-service à Neuchâtel a été victime d'un vol à main armée. L'employée, menacée au couteau, est indemne mais choquée. Le suspect est toujours en fuite, la police recherche des informations.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
L'homme cagoulé a pris la fuite.
Photo: Police de Neuchâtel
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un individu masqué a menacé lundi vers 21h30, au moyen d’un couteau, une employée de la station-service des Draizes à Neuchâtel. Le brigand s’est fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite à pied.

«L’employée n’a pas été blessée, mais est choquée», a indiqué mardi la police neuchâteloise. L’auteur du brigandage n’a pas pu être interpellé sur le moment, malgré «l'intervention rapide de plusieurs patrouilles», a précisé la police en lançant un appel à témoins.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus