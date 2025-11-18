Publié: il y a 33 minutes

Lundi vers 21h30, une station-service à Neuchâtel a été victime d'un vol à main armée. L'employée, menacée au couteau, est indemne mais choquée. Le suspect est toujours en fuite, la police recherche des informations.

La police recherche un homme qui a braqué au couteau une employée d'une station-service à Draizes (NE)

L'homme cagoulé a pris la fuite. Photo: Police de Neuchâtel

Un individu masqué a menacé lundi vers 21h30, au moyen d’un couteau, une employée de la station-service des Draizes à Neuchâtel. Le brigand s’est fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite à pied.

«L’employée n’a pas été blessée, mais est choquée», a indiqué mardi la police neuchâteloise. L’auteur du brigandage n’a pas pu être interpellé sur le moment, malgré «l'intervention rapide de plusieurs patrouilles», a précisé la police en lançant un appel à témoins.