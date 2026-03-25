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«Sans consentement, c'est non!»
Vaud lance une campagne sur le consentement sexuel pour les jeunes

Le Bureau de l'égalité du Canton de Vaud lance la deuxième phase de sa campagne «amoureux.se», avec pour slogan «Sans consentement, c'est non!» visant à prévenir la violence au sein du couple chez les 16-25 ans, après des chiffres alarmants sur la victimisation.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Le Canton de Vaud met en place une campagne pour sensibiliser les jeunes sur le consentement sexuel.
Photo: IMAGO/IP3press
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bureau de l'égalité du Canton de Vaud a lancé mercredi le deuxième volet de sa campagne «amoureux.se», destinée à prévenir la violence au sein du couple chez les 16-25 ans. Intitulé «Sans consentement, c'est non!», il se décline sous forme de deux capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.

Une étude populationnelle sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes dans le canton de Vaud met en évidence une situation préoccupante. En 2022, 13% des filles et 3% des garçons de 18 ans rapportent avoir été victimes de rapports sexuels contraints. Parmi les jeunes de 18 ans en couple, 56% déclarent avoir été victimes de violences et/ou surveillance, 11% de violences sexuelles de la part de leur partenaire, selon une étude d'Unisanté datant de 2024.

Consentement sexuel

Face à ce constat, le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes déploie le deuxième volet de sa campagne amoureux.se, consacrée au consentement sexuel. «Son objectif est d'aider les jeunes à mieux interpréter les hésitations ou les refus implicites et de renforcer leur capacité à poser leurs propres limites et à respecter celles des autres», écrit le Canton dans un communiqué.

La première capsule vidéo explore ce qu'est le consentement sexuel ainsi que les conditions nécessaires pour l'exprimer. La deuxième aborde les différentes formes de refus, y compris les signaux non verbaux, et les attitudes à adopter en cas de doute.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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