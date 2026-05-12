Important déploiement policier dans la nuit de lundi à mardi à Yverdon-les-Bains. Après un violent différend survenu dans un appartement, une personne s’est retranchée à l’intérieur du logement avec plusieurs occupants. Le DARD est intervenu.

Violent litige et intervention du DARD en pleine nuit à Yverdon

Violent litige et intervention du DARD en pleine nuit à Yverdon

Solène Monney Journaliste Blick

Un important dispositif policier a été déployé vers 2h du matin le 12 mai à Yverdon-les-Bains, après un violent différend survenu dans un appartement situé à la rue des Fleurettes, non loin du Collège du Cheminet.

Selon les premières informations de la police cantonale vaudoise, le litige a éclaté entre deux personnes. L’une d’elles a réussi à prendre la fuite, tandis que l’autre s’est retranchée dans le logement. Plusieurs autres personnes se trouvaient également à l’intérieur de l’appartement au moment des faits.

Intervention du DARD

Face à la situation, un important dispositif des forces de l’ordre a rapidement été mis en place dans le quartier. Les autorités ont tenté pendant plusieurs heures d’entrer en contact avec le forcené, sans succès. «Le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) est intervenu et a pu interpeller toutes les personnes», indique la police cantonale vaudoise à Blick.

L’intervention a mobilisé de nombreux policiers jusque dans la matinée. Vers 8h30, le dispositif a finalement pu être levé. Les différentes personnes impliquées ont été prises en charge puis emmenées pour les besoins de l’enquête. «La population n’est pas en danger», rassure la police cantonale.

La personne qui avait initialement pris la fuite a été légèrement blessée, précise encore la police. A ce stade, les autorités ne sont toutefois pas en mesure de confirmer qu’il s’agissait d’une prise d’otage. L’enquête en cours devra permettre d’établir précisément le déroulement des événements et les circonstances exactes de cette intervention.