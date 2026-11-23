Les 10 et 13 novembre, neuf personnes ont été interpellées dans le canton de Vaud pour une suspicion d'escroqueries à la fausse qualité. Selon la Police, ce type d'arnaque poursuit sa nette augmentation.

Neuf personnes interpellées dans le canton de Vaud pour escroquerie à la fausse identité

Neuf personnes interpellées dans le canton de Vaud pour escroquerie à la fausse identité

Ellen De Meester Journaliste Blick

La Police cantonale vaudoise poursuit ses mises en garde, quant au risque d'escroquerie à la fausse identité. Entre le 10 et le 13 novembre, plusieurs cas notables ont, à nouveau, souligné l'augmentation de ce phénomène, avec l'interpellation de 9 personnes au total, à Moudon, Vevey, Rougemont et Nyon (VD). Pour rappel, ce type d'arnaque implique une technique de manipulation, durant laquelle un malfaiteur usurpe l'identité d'un policier, d'un banquier ou encore d'un opérateur téléphonique, afin d'attirer la confiance de ses victimes.

Ainsi que l'indique la Police dans un communiqué, des contrôles de véhicules réalisés durant différentes patrouilles ont notamment permis aux agents de découvrir des cartes bancaires, des bijoux et plus de 200'000 fr. en espèces, probablement dérobés par des personnes s'étant fait passer pour des professionnels.

Un suspect s'est jeté dans le lac pour échapper à la police

Le 10 novembre, sept suspects âgés de 18 à 49 ans, dont un Suisse installé dans le canton de Vaud, quatre Français résidant en France et deux Belges habitant en Belgique, ont été interpellés et dénoncés au Ministère Public, qui a ouvert des inscructions pénales.

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«Trois prévenus ont été laissés aller au terme de leur audition, un a été placé en détention provisoire et deux ont été condamnés par ordonnance pénale immédiate à 6 mois de peine privative de liberté, indiquent les forces de l'ordre. Le dernier, signalé par les autorités valaisannes, a été remis au Ministère public de ce canton.»

Trois jours plus tard, la Police Riviera a également contrôlé deux ressortissants français âgé de 26 ans, qui auraient dérobé plus de 11'000 fr. à une victime d'arnaque aux faux banquiers. L'un deux a pris la fuite en direction du lac, avant de se jeter à l'eau. Rattrapé et interpellé par les agents, il a été auditionné par le Ministère public et placé en détention provisoire.

Comment éviter ce type d'arnaque?

La Police cantonale rappelle que les escrocs manient, parfois de façon très habile, la manipulation psychologique. Ils tendent, par exemple, à convaincre leurs victimes que la situation est urgente ou dangereuse, afin de l'empêcher de réfléchir et de la pousser à prendre des décisions hâtives.

Pour se prémunir, les forces de l'ordre recommandent notamment de ne jamais laisser entrer un inconnu sans avoir demandé à voir une pièce physique de légitimation: «En cas de doute, vérifiez son identité auprès de son employeur, insiste le communiqué. Un uniforme, un badge, une carte professionnelle ou un logo peuvent être falsifiés.» De même, il convient de ne jamais communiquer de codes, mots de passe ou données bancaires, ni remettre de l’argent ou des objets de valeur à une personne qui prétend agir au nom de la police ou d’une banque. Si la personne tente de vous mettre sous pression, il s'agit d'une raison supplémentaire d'interrompre immédiatament l'échange, pour rappeler l'organisme concerné via un numéro officiel.

Les personnes âgées, vulnérables ou isolées, sont particulièrement visées par ces escroqueries: leur en parler contribue déjà à les protéger.