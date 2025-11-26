DE
FR

Manifestation à Lausanne
La fonction publique vaudoise se mobilise pour une nouvelle journée d'actions

Les employés de la fonction publique vaudoise sont en grève mercredi contre le projet de budget 2026. Une manifestation est prévue à Lausanne à 17h30, marquant la quatrième journée de protestation depuis octobre.
Publié: 10:33 heures
Partager
Écouter
Cette nouvelle journée de mobilisation a démarré dès 8h sur la place du Château à Lausanne, siège du gouvernement.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle journée de grève et mobilisation des employés de la fonction publique vaudoise est en cours mercredi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. Une manifestation est prévue à 17h30 dans les rues de Lausanne.

C'est la quatrième journée de colère des employés des services publics et parapublics depuis octobre, la deuxième cette semaine après celle de mardi. De nombreux lieux de travail ont voté des résolutions de grève, notamment dans de nombreux établissements scolaires ainsi que dans le domaine de la santé et du social.

A lire aussi
Les fonctionnaires vaudois dans la rue pour une nouvelle journée d'action
«Du fric pour le public»
Les fonctionnaires vaudois une nouvelle fois dans la rue
Mardi et mercredi, deux manifestations s'enchaînent à Lausanne
Service public et féministes
Mardi et mercredi, deux manifestations s'enchaînent à Lausanne

Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) estime qu'"environ deux tiers des établissements de l'enseignement obligatoire seront touchés». Les services du ministre de l'éducation Frédéric Borloz précisent toutefois que les situations «variaient fortement» d'un établissement à l'autre et qu'un accueil à l'école était prévu dans tous les cas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus