Entre 2015 et 2024, les loyers ont augmenté plus vite que les salaires et les prix à la consommation dans le canton de Vaud. Les nouveaux locataires et les occupants de petits logements paient le plus cher, selon Statistique Vaud.

Les loyers vaudois ont grimpé de 13% depuis 2015, bien plus que les salaires et le coût de la vie

Les loyers vaudois ont grimpé de 13% depuis 2015, bien plus que les salaires et le coût de la vie

En bref Dans le canton de Vaud, les loyers ont augmenté de 13% entre 2015 et 2024, à 1465 francs en moyenne, plus vite que les salaires et les prix

Les petits logements et les nouveaux baux sont les plus touchés: les une-pièce ont bondi de 25% et un trois-pièces récent coûte 581 francs de plus qu’un bail ancien

Les loyers culminent sur l’arc lémanique et dans les centres urbains, tandis que le taux de vacance vaudois de 0,87% reste sous le seuil légal de pénurie

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Le marché du logement est tendu sur l’arc lémanique, et les locataires vaudois le paient cher. Entre 2015 et 2024, leurs loyers ont progressé de 13%, plus vite que les salaires et que le coût de la vie. C’est ce que révèle une étude de Statistique Vaud, publiée ce mardi 17 novembre. Le canton suit la tendance nationale. En Suisse, le loyer moyen a augmenté de 14% sur la même période.

Près de deux tiers des ménages vaudois sont locataires. Leur facture s’alourdit d’année en année. En 2024, ils payaient en moyenne 1465 francs par mois de loyer net, hors charges, contre 1292 francs neuf ans plus tôt – soit 173 francs de plus chaque mois. Les fiches de paie, elles, n’ont pas suivi. Le salaire médian brut vaudois n’a augmenté que de 9,3% en dix ans, en passant de 6226 à 6806 francs. Les prix à la consommation ont progressé de 7,8% en Suisse.

Avec ses loyers, Vaud se classe au 9e rang des cantons les plus chers. Parmi ses voisins, seul Genève fait pire, avec 1573 francs en moyenne. Les loyers sont nettement plus bas à Fribourg (1328 francs), en Valais (1227 francs) et à Neuchâtel (1091 francs).

D'importants écarts en fonction du type de logement

«Ces moyennes sont lissées, prévient Fabrice Berney, secrétaire de l’Asloca Vaud. Elles ne renseignent pas forcément sur les tendances de fond.» Dans le détail, les chiffres révèlent en effet de grands écarts. Trois facteurs sont à regarder, la taille du logement, l’ancienneté du bail et l’emplacement.

Sans surprise donc le loyer augmente avec la taille du logement. Il est en moyenne de 896 francs pour une pièce, de 1477 francs pour un trois-pièces et de 2359 francs pour un cinq-pièces ou plus. En terre vaudoise, le trois-pièces est le type de logement le plus courant: 37% des 253'600 ménages locataires du canton en occupent un.

Les nouveaux locataires paient le prix fort

Ce sont pourtant les plus petits logements qui ont le plus augmenté. Entre 2015 et 2024, le loyer des une-pièce a bondi de 25%, contre 12% pour les quatre-pièces. «Cela s’explique surtout par le fait que les locataires y changent plus souvent, relève Fabrice Berney. Les hausses de loyer ne sont pas contestées dans les délais légaux, et les bailleurs en profitent pour augmenter les loyers.» Il s’agit de l’effet dit «cliquet». Ici le prix des loyers évolue facilement dans un sens, à la hausse, mais a énormément de mal à reculer.

Mécaniquement, l’ancienneté du bail pèse donc lourd. En 2024, un trois-pièces occupé depuis un an ou moins coûtait en moyenne 1673 francs par mois. Pour un logement de similaire occupé depuis 20 ans ou plus, le loyer moyen tombait à 1092 francs, soit 581 francs de moins. «Le point central, c’est que les logements mis actuellement en location connaissent des hausses bien plus importantes que celles de l’étude, qui prend en compte l’ensemble des baux», note encore le secrétaire de l’Asloca Vaud.

L’arc lémanique en tête

Les loyers au mètre carré les plus élevés se trouvent sur l’arc lémanique et dans les centres urbains. A l’inverse, les régions rurales, périphériques et de montagne ont les loyers les plus bas du canton. Pour Fabrice Berney, cela s’explique par la spéculation foncière: «Sur l’arc lémanique, elle est telle qu’on estime qu’environ 70% du coût total d’un logement correspond au terrain. Même si vous construisez en carton, les prix restent élevés.»

Au-delà des prix, c’est aussi le manque de logements disponibles qui pose problème dans le canton. Au 1er juin 2026, le taux de logements vacants n’était que de 0,87%, bien en dessous du seuil de 1,5% fixé par la loi pour parler de pénurie. Les Vaudois restent toutefois mieux lotis qu’au bout du lac. A Genève, le taux de vacance est tombé à 0,31%.