DE
FR

Grand Conseil vaudois
Les députés réagissent aux émeutes après la mort de Marvin

Le Grand Conseil vaudois a réagi mardi aux émeutes dans un quartier lausannois et aux révélations sur le racisme dans la police. Les partis politiques ont exprimé des positions divergentes, allant d'appels à une réforme complète à la défense de l'institution policière.
Publié: il y a 12 minutes
Partager
Écouter
Marvin, 17 ans, est décédé dimanche à Lausanne en scooter, après une course-poursuite avec la police.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tant les émeutes dans un quartier lausannois que les révélations sur le racisme, le sexisme et l'antisémitisme au sein de la police lausannoise ont fait réagir mardi le Grand Conseil vaudois. Cinq députés ont pris la parole au nom de leur parti (EP, UDC, PLR et PS). La gauche radicale demande une réforme complète, avec notamment six mesures déjà évoquées par le passé et qu'elle réitère.

A lire aussi
Voici les dégâts des émeutes sur la terrasse d'une crèche lausannoise
Avec vidéo
Un jeune habitant clarifie
Voici les dégâts des émeutes sur la terrasse d'une crèche lausannoise
Le Ministère public donne des premiers éléments d'enquête sur le décès de Marvin
Pas de contact, dit l'enquête
Premiers éléments dévoilés sur le décès de Marvin

«Les huit décès, dont sept racisés, ces dernières années dans le canton de Vaud sont un bilan morbide qui doit servir d'électrochoc. Le Conseil d'Etat doit aussi regarder en face le problème du racisme systémique dans la police», a affirmé Joëlle Minacci, élue d'Ensemble à Gauche & POP (EP).

Au niveau communal et cantonal, la gauche radicale appelle à l'instauration d'un reçu à l'occasion de chaque interpellation de police, une meilleure formation des policiers, l'interdiction du plaquage ventral, la création d'une instance indépendante pour le dépôt de plaintes ainsi que la suspension immédiate des policiers concernés dans des affaires graves.

Toujours à gauche, le parti socialiste condamne fermement les images et propos échangés au sein de la police lausannoise. «C'est avec effarement que nous avons pris connaissance de ces pratiques», a dit Julien Eggenberger. Le PS salue la décision de la Municipalité de Lausanne de vouloir effectuer une réforme structurelle en profondeur au sein de la police. Il appelle aussi d'autres polices du canton à détecter d'éventuel même problèmes.

Junod critiqué par l'UDC

Du côté de l'UDC, on a surtout déploré «les incivilités et les émeutes» de dimanche et lundi soirs. «Aucune colère ne justifie de mettre le feu à des containers et des bus», a dit Cédric Weissert, évoquant des similitudes avec les violences dans les banlieues françaises. «Il s'agit d'actes de violences gratuits et ciblés contre la police qui est ainsi mise en danger», a renchéri Philippe Jobin du même parti.

A lire aussi
Lausanne se prépare pour éviter une 3ème nuit d'émeutes
Présence policière renforcée
Lausanne se prépare pour éviter une 3ème nuit d'émeutes
A Lausanne, comment un quartier s'est (ré)embrasé après des révélations sur la police
Reportage
Récit d'une nuit d'émeute
«Cela fait 38 ans que je vis en Suisse, et je n'ai jamais vu un truc pareil»

S'agissant du racisme qualifié de «systémique» par le syndic de Lausanne Grégoire Junod, Cédric Weissert a critiqué ces propos qui «jettent en pâture tout le corps de police», insistant à «ne pas se désolidariser» de la police et de la gendarmerie. «La police n'est pas l'ennemi (...) Il faut éviter toute haine et toute caricature», a encore ajouté Philippe Jobin.

Même constat pour le PLR Xavier de Haller: «Il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une profession, sur toute la police (...) Cette manière de procéder est dangereuse». Il a toutefois qualifié d'«inacceptables» les actes de discrimination raciale et sexuelle commis au sein de la police. «Il faut les punir, les sanctionner, prendre des mesures administratives, et ensuite laisser la justice pénale oeuvrer dans la sérénité et l'indépendance».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus