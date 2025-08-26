Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Le Ministère public vaudois révèle ce mardi les premiers éléments de l'enquête sur la mort de Marvin, 17 ans, décédé dimanche à Lausanne en scooter, après une course-poursuite avec la police.

Le Ministère public donne des premiers éléments d'enquête sur le décès de Marvin

Pas de contact avec le véhicule policier, selon l'enquête

Des jeunes se sont recueillis pour un hommage à Marvin. Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le Ministère public a décidé de dévoiler ce mardi 26 août les premiers éléments d'enquête sur la mort de Marvin, le jeune de 17 ans décédé en scooter dimanche, après avoir fui la police.

Le communiqué de presse précise que les informations se basent sur l'audition de deux témoins qui circulaient en sens inverse, et des deux policiers impliqués dimanche. Selon le parquet vaudois, ces témoignages concordent sur le fait que Marvin portait un casque. Le Ministère précise aussi que la thèse «d'une perte de maîtrise de la victime est à ce stade privilégiée».

Les témoins ont indiqué s'être arrêtés et approchés auprès de Marvin après l'accident, avant l'arrivée de la voiture de police qui circulait, feux bleus enclenchés. Toujours selon le Ministère, «cet élément tend à confirmer qu’une distance significative séparait les deux véhicules et qu’aucun contact entre la voiture de police et le scooter n’a eu lieu».

Scooter volé et pas de permis

Il est aussi confirmé que la jeune victime circulait sans permis «correspondant à la catégorie du scooter qu'elle conduisait». Le scooter aurait été volé le samedi 23 août à Ouchy, la veille du décès de Marvin. On ne sait pas encore qui est à l'origine du vol.

Des analyses sont en cours pour déterminer la vitesse de course. La conversation radio entre les policiers va aussi être analysée. L'autopsie est attendue.