DE
FR

Quatre nouvelles fusions
Le canton de Vaud passe sous la barre des 300 communes

Le Grand Conseil vaudois a approuvé quatre fusions de communes, réduisant leur nombre à 294 d'ici 2027. Ces regroupements concernent des localités de la Vallée de Joux, La Côte, la Broye et le Nord vaudois, modifiant significativement le découpage cantonal.
Publié: 11:26 heures
Partager
Écouter
L'Abbaye, à la Vallée de Joux, va fusionner avec Le Chenit et Le Lieu.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi quatre nouvelles fusions de communes vaudoises. Il s'agit de regrouper L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu à la Vallée de Joux, Gimel, Saubraz et Saint-Oyens sur La Côte, Lucens et Curtilles dans la Broye ainsi que Mathod et Suscévaz dans le Nord vaudois. Le nombre de communes s'élèvera à 294 au 1er janvier 2027, au lieu de 300 actuellement.

«C'est un jour et un cap importants, car on modifie de manière importante le découpage du canton. Je suis heureux de voir toutes ces fusions aboutir, fruit d'un débat local démocratique, pas toujours simple, mais courageux, car les fusions déclenchent parfois des réactions inattendues de certains citoyens», a déclaré le conseiller d'Etat en charge des communes Frédéric Borloz.

Les quatre fusions ont été plébiscitées. Elles ont été acceptées à l'unanimité lors de quatre votes distincts.

Château-d'Oex détrônée

Celle de L'Abbaye, du Chenit et du Lieu a été acceptée le 22 septembre 2024 par les citoyens des trois communes. La nouvelle entité portera le nom de la Vallée de Joux. Elle comptera environ 7200 habitants et, avec 16'361 hectares, détrônera Château-d'Oex du titre de commune la plus vaste du canton.

A lire sur le canton
Les fonctionnaires vaudois dans la rue pour une nouvelle journée d'action
«Du fric pour le public»
Les fonctionnaires vaudois une nouvelle fois dans la rue
Le CHUV ouvre un centre de radiologie ambulatoire
Réduire l'attente
Le CHUV ouvre un centre de radiologie ambulatoire

Les citoyens de Gimel, Saubraz et Saint-Oyens ont, eux, accepté le 28 septembre dernier la convention de fusion. La nouvelle commune portera le nom de Gimel et comptera quelque 3500 habitants. Même date pour l'approbation des communes de Mathod et Suscévaz, qui deviendront Mathod-Suscévaz avec quelque 1000 habitants.

Le projet de fusion entre Lucens (environ 4800 habitants) et Curtilles (300) avait été accepté en mai dernier par leurs citoyens respectifs. La nouvelle commune prendra le nom et les armoiries de Lucens, tandis que Curtilles conservera son nom de localité.

Lucens avait déjà fusionné avec ses voisines d'Oulens-sur-Lucens en 2011, puis de Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens et Sarzens en 2017. Longtemps pas intéressée, Curtilles avait initié les démarches en 2023 auprès de sa grande voisine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus