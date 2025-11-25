Le CHUV ouvre un centre de radiologie ambulatoire

Le CHUV à Lausanne inaugure un nouvel espace de radiologie ambulatoire de 1700 m2. Équipé d'IRM, scanners et échographes de pointe, il centralise les services pour améliorer la prise en charge des patients et réduire les temps d'attente.

Le CHUV a inauguré un nouveau centre de radiologie ambulatoire, espérant palier les délais d'attente. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le CHUV à Lausanne ouvre un espace dédié à la radiologie ambulatoire. Ces locaux modernes de plus de 1700 m2 sont équipés de trois IRM (imagerie par résonance magnétique), deux scanners et trois postes d'échographie de dernière génération.

Le nouvel espace se situe au centre de la cité hospitalière, près de l'entrée principale de l'hôpital. Sa localisation, proche des points de consultation des autres services du CHUV, facilite le parcours des patientes et des patients et renforce la continuité de la prise en charge, explique mardi le CHUV dans un communiqué.

Des patients aux besoins spécifiques

Les installations techniques de radiologie ambulatoire étaient jusqu'ici réparties entre le bâtiment principal du CHUV, le Centre Leenaards de la Mémoire et le Centre de radiologie du Grand-Chêne. Elles sont désormais centralisées sur un même site, ce qui améliore la fluidité du parcours de soins et contribue à réduire les temps d'attente, relève l'établissement hospitalier.

Le plateau technique est adapté aux patients à besoins spécifiques, notamment aux personnes à mobilité réduite. Une salle est consacrée à l'accompagnement par hypnose des personnes anxieuses avant un examen et une IRM à champ réduit (1,5T) permet de prendre en charge les personnes porteuses d'implants, comme un pacemaker.

Matériaux durables

Le projet, poursuit le CHUV, fait la part belle à la lumière naturelle. Et le chantier, qui s'est déroulé de mars 2024 à octobre 2025, a appliqué des techniques de construction durables.

Les architectes du bureau lausannois Aubert Architectes ont eu recours à des matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus de ressources biologiques renouvelables. Ils ont utilisé de la chaux et du chanvre pour l'isolation des murs, du bois pour les cloisons ou encore des briques de terre crue pour les parois.

Du mobilier avec des déchets de chantier

Pour ce chantier, ils ont privilégié le réemploi de matériaux et d'objets déjà présents sur le site, qui est celui de l'ancienne bibliothèque de médecine. Ils ont ainsi démonté et repris des dizaines de luminaires, des chemins de câbles, des portes, des éviers et 360 m3 de verre de façade.

Enfin, des étudiants en design industriel de l'ECAL ont conçu une gamme de mobilier et d'accessoires à partir des déchets du chantier. Une exposition liée à ce projet est visible jusqu'au 15 janvier dans le hall principal du CHUV.