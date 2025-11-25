Publié: il y a 57 minutes

Les hôpitaux suisses se sont un peu repris l'an dernier. Les pertes se sont montées au cumulé à 347 millions de francs, contre 777 millions en 2023. Mais deux tiers des établissements ont vu leur situation financière se dégrader, selon les statistiques fédérales.

Les hôpitaux limitent les pertes, mais la majorité souffre

Deux tiers des hôpitaux suisses ont vu leur situation financière se dégrader entre 2023 et 2024 (image d'illustration). Photo: OBS/SPITAL ZOLLIKERBERG/BEAT CAD

Les hôpitaux suisses ont légèrement redressé la barre l’an dernier. Leurs pertes cumulées ont atteint 347 millions de francs, contre 777 millions en 2023. Malgré cette amélioration globale, la situation financière s’est détériorée dans deux tiers des établissements, montrent les statistiques fédérales.

Les hôpitaux suisses ont enregistré une hausse de leurs recettes de 3,6% entre 2023 et 2024, atteignant 36,6 milliards de francs. Les charges ont progressé plus modérément, de 2,3%, pour s'établir à 36,95 milliards de francs. L'exercice 2024 se solde ainsi par une perte de 347 millions de francs, en amélioration par rapport au montant de 777 millions enregistré en 2023, note l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué publié mardi.

Un peu moins de deux tiers (62%) des hôpitaux publics affichaient une perte en 2024, alors qu’ils étaient un peu plus du tiers (37%) parmi les établissements privés. Au global, deux hôpitaux sur trois ont vu leur situation financière se dégrader par rapport à 2023.