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Exceptions controversées
Le canton de Vaud votera le 14 juin pour l'introduction d'un salaire minimum

Le 14 juin, les Vaudois voteront sur l'introduction d'un salaire minimum cantonal de 23 francs. Initiatives populaires et contre-projet divergent surtout sur les exceptions et la primauté à accorder au salaire minimum ou aux conventions collectives.
Publié: il y a 27 minutes
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La population vaudoise est appelée à voter sur le salaire minimum le 14 juin prochain. Le Conseil d'Etat a fixé cette date pour deux initiatives populaires et le contre-projet du gouvernement qui leur est opposé, a-t-il indiqué jeudi dans ses décisions hebdomadaires.

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Si les initiatives déposées en 2023 et le contre-projet prévoient le même salaire minimum de 23 francs l'heure, les deux options divergent sur les personnes qui ne pourraient pas bénéficier d'un tel revenu. Avec une différence centrale: faut-il faire primer le salaire minimum cantonal (initiative) ou celui fixé dans une éventuelle convention collective de travail (contre-projet)?

Plusieurs exceptions

Début mars, le Grand Conseil, grâce à sa majorité de droite, a soutenu le contre-projet. Outre la question des CCT, les différentes exceptions à l'application d'un salaire minimum ont aussi longuement occupé les députés. Les initiatives avaient déjà listé quelques exceptions, en excluant notamment le secteur de l'agriculture. Le contre-projet en a ajouté d'autres, par exemple pour les jobs d'été des étudiants ou certaines activités liées à la garde d'enfants.

Ailleurs en Suisse, un salaire minimum a déjà été introduit dans les cantons du Jura, Tessin, Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève. Les trois premiers prévoient une primauté des CCT, les deux derniers une primauté du salaire minimum.

La question a aussi été débattue au niveau fédéral. Après le National, le Conseil des Etats a validé mardi un projet élaboré par le Conseil fédéral prévoyant, lui aussi, de faire primer les CCT. Le Conseil des Etats a ajouté des garanties afin que Genève et Neuchâtel puissent maintenir leur régime.

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