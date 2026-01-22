DE
Alerte à l'explosif
Une importante évacuation est en cours à Daillens

Le centre du village de Daillens (VD) est totalement fermé et une importante évacuation est en cours. La police est sur place et certaines personnes attendent la fin de l'opération depuis la grande salle du village.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Une importante évacuation est en cours à Daillens (VD).
Photo: DR
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Une importante évacuation est en cours dans le village de Daillens (VD) ce jeudi 22 janvier en fin de matinée. «Le village est fermé parce qu'il y a un risque d'explosion du bancomat», nous révèle une source souhaitant rester anonyme. D'après cette source, le bancomat a été victime d'une tentative de braquage. 

«Les explosifs sont restés bloqués dans le bancomat et tout le centre du village a été fermé, tous les bâtiments autour ont dû être évacués», poursuit notre source. Certaines personnes, dont des enfants, attendent la fin de l'opération depuis l'intérieur de la grande salle du village.

Interrogée par Blick, la police cantonale vaudoise confirme qu'un dispositif a été déployé, sans pouvoir encore confirmer la cause de l'intervention. Au mois de décembre 2024, le bancomat communal du village avait été visé par des malfrats. Les locaux du contrôle des habitants de la petite commune vaudoise avaient vécu un vol par effraction dans la nuit.

Les démineurs arrivent

«Il ne s'agit pas du même bancomat, car il n'y en a plus, il s'agit d'un ATM qui a été installé il y a quelques mois. Le bancomat victime d'un cambriolage il y a un peu plus d'une année a été enlevé et le support a été muré», précise l'ancien Syndic, Alberto Mocchi (Vert-e-s). 

Arrivé sur les lieux, le Syndic Frédéric Burnand confirme également l'intervention pour une suspicion d'explosifs dans le distributeur au centre du village. «L'école était terminée donc les élèves sont partis, ils n'ont pas été évacués, nous les avons simplement laissés partir. Nous avons évacués la boulangerie et les quelques personnes alentour. Les démineurs n'ont pas encore approché l'appareil, ça se fera dans l'heure qui suit.»

