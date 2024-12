Porte forcée, bancomat défoncé. Si le vol dans le distributeur de billets semble avoir échoué à Daillens (VD), la nuit dernière, un ou des malfrats ont dérobé «plusieurs centaines de francs» dans la caisse du contrôle des habitants. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

Un nouveau bancomat a vécu un sale quart d'heure dans le canton de Vaud. Dans la nuit de ce mercredi 18 décembre, un ou des malfrats semblent être entrés par effraction dans les locaux de la commune de Daillens, dans le Gros-de-Vaud.

Contactée ce mercredi matin, la police cantonale vaudoise confirme «qu'un bancomat a subi des dommages dans la nuit entre mardi et mercredi à Daillens», mais attend de pouvoir dévoiler plus d'informations. Blick a joint le syndic, le Vert Alberto Mocchi, pour en savoir plus. «Un des employés communaux est arrivé sur place à 6h et a constaté les dégâts, détaille l'élu communal, par ailleurs député au Grand Conseil vaudois. La police était déjà présente.»

Des «centaines de francs» dérobés

La nuit a donc été mouvementée dans la rue Jean-Villard-Gilles. «Des personnes sont entrées par effraction dans les locaux de la commune et ont essayé de forcer le bancomat par l'intérieur, raconte le syndic. Ils l'ont cassé, mais, à ma connaissance, n'ont pas réussi à subtiliser de l'argent.» Un échec face au distributeur de billets que confirme un porte-parole de la police cantonale vaudoise.

A lire aussi 3 accusés toujours en fuite Entre 7 et 20 ans de prison pour les braqueurs d'un fourgon à Nyon

Mais le bancomat communal n'est pas le seul à avoir été visé. «Par contre, ils ont également dérobé quelques centaines de francs dans le coffre-fort, ou plutôt la caisse du contrôle des habitants», se désole Alberto Mocchi. Quant à savoir si un suspect a été interpellé, la police n'est pas en mesure de nous le dire et indique qu'une «enquête est en cours».