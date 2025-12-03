Un distributeur automatique de billets a été attaqué à l'explosif mercredi matin à Gland, dans le canton de Vaud. La police cantonale confirme l'incident, survenu vers 04h30 selon des témoins, et promet plus d'informations dans un communiqué à venir.

Un distributeur de billets à Gland a été braqué à l'explosif

Un bancomat a été dynamité mercredi matin tôt à Gland (VD). La police cantonale vaudoise confirme l'attaque, mais ne peut pas encore donner davantage de détails. Un communiqué de presse sera diffusé dans la matinée. Selon plusieurs voisins, l'attaque a été perpétrée vers 04h30 du matin.

L'attaque a été filmée par Stéphanie Larrivé, qui a rapidement posté les vidéos sur Facebook. Dans l'une de ces vidéos, on aperçoit deux hommes s'éloigner du distributeur au pas de course, et l'un deux porte un paquet sous le bras. La police est rapidement arrivée sur les lieux.

Dans un communiqué, la police confirme que les auteurs du braquage «ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés». Pour l'instant, les forces de l'ordre ignorent encore la somme exacte du butin et lancent un appel à témoins.

Toutes les personnes en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet événement sont priées de s’annoncer à la police en composant le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.