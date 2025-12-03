DE
FR
Le braquage a été filmé
0:07
Deux hommes prennent la fuite:Le braquage a été filmé

L'attaque a été filmée
Un distributeur de billets à Gland a été braqué à l'explosif

Un distributeur automatique de billets a été attaqué à l'explosif mercredi matin à Gland, dans le canton de Vaud. La police cantonale confirme l'incident, survenu vers 04h30 selon des témoins, et promet plus d'informations dans un communiqué à venir.
Publié: 10:05 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
Un distributeur automatique de billets a été attaqué à l'explosif mercredi matin à Gland. (Image d'illustration)
LUISA_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Luisa Gambaro et ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été dynamité mercredi matin tôt à Gland (VD). La police cantonale vaudoise confirme l'attaque, mais ne peut pas encore donner davantage de détails. Un communiqué de presse sera diffusé dans la matinée. Selon plusieurs voisins, l'attaque a été perpétrée vers 04h30 du matin. 

A lire aussi
Trois hommes devant la justice pour 40 vols en Suisse
Une valeur de 500'000 francs
Trois hommes devant la justice pour 40 vols en Suisse
Un ancien élu à la retraite se fait braquer en pleine journée par deux hommes cagoulés
«Ils visaient ma tête!»
Un ancien élu de 86 ans se fait braquer en pleine journée

L'attaque a été filmée par Stéphanie Larrivé, qui a rapidement posté les vidéos sur Facebook. Dans l'une de ces vidéos, on aperçoit deux hommes s'éloigner du distributeur au pas de course, et l'un deux porte un paquet sous le bras. La police est rapidement arrivée sur les lieux.

Dans un communiqué, la police confirme que les auteurs du braquage «ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés». Pour l'instant, les forces de l'ordre ignorent encore la somme exacte du butin et lancent un appel à témoins. 

Toutes les personnes en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet événement sont priées de s’annoncer à la police en composant le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus