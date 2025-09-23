Trois hommes devant la justice pour 40 vols en Suisse

Trois Albanais accusés de plus de 40 cambriolages en Suisse seront jugés à Berne. Les suspects, âgés de 27 à 38 ans, auraient volé pour 500'000 francs de biens entre octobre 2023 et octobre 2024, du Léman à Winterthour.

Trois hommes vont passer devant la justice pour 40 vols en Suisse. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Trois ressortissants albanais soupçonnés d'avoir commis plus d'une quarantaine de cambriolages entre octobre 2023 et octobre 2024 dans toute la Suisse, du lac Léman à la région de Winterthour (ZH), seront jugés par la justice bernoise. Lors de l'enquête, il est apparu que les suspects s’étaient renseignés à l'avance sur Internet des lieux à cambrioler.

Ces trois hommes âgés de 27 à 38 ans sont accusés de vol avec violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et d'infractions à la loi sur la circulation routière, a annoncé mardi le Ministère public bernois chargé des tâches spéciales.

Une valeur de 500'000 francs

Pour commettre ces délits, les auteurs profitaient généralement de l'absence des personnes pour s’introduire à leur domicile. Mais dans certains cas, les cambriolages ont eu lieu malgré la présence des habitants ou de chiens et de l’éclairage intérieur.

Au total, ils ont dérobé de la marchandise pour une valeur de près de 500’000 francs, principalement des bijoux et de l’argent liquide. Les dommages matériels s’élèvent à 75’000 francs. La police cantonale bernoise avait interpellé fin octobre 2024 ces trois cambrioleurs présumés dans un véhicule à Saint-Imier, dans le Jura bernois. Ils avaient avec eux l’outil utilisé pour commettre les cambriolages et un butin. Les trois hommes sont actuellement en détention provisoire.