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Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel
Attention, le numéro de la Centrale des médecins de garde a changé

Ce lundi 2 novembre, la Centrale téléphonique des médecins de garde a changé de nom et de numéro, pour les cantons de Vaud et Neuchâtel. On vous dit qui contacter dorénavant, si vous avez besoin d'une aide non-urgente, en l'absence de votre médecin traitant.
Publié: il y a 2 minutes
Dès le 2 novembre, les populations vaudoises et neuchâteloises peuvent composer le 058 6 116 116 pour les urgences non-vitales.
Photo: Shutterstock
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Il s'agit d'un numéro à connaître absolument. Jusqu'ici, la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) répondait à tous temps aux appels des personnes ayant besoin d'un avis médical non-urgent, en l'absence de leur médecin traitant. Dès le lundi 2 novembre, la population des cantons de Vaud et Neuchâtel pourront contacter la Centrale santé au 058 6 116 116.

«Plus facile à mémoriser, la nouvelle identité correspond à l’activité actuelle de la centrale, soit évaluer l’état de l’appelant et lui donner des conseils en cas de problème de santé, précise un communiqué. Les activités se poursuivent sans modification ni interruption.»

L'ancien numéro est provisoirement redirigé

Le Canton de Vaud promet par ailleurs qu'«aucun appel ne sera perdu», dans la mesure où les anciens numéros seront, pour l'heure, redirigés. Les personnes qui composent le numéro de la CTMG auront donc automatiquement contact avec la nouvelle Centrale de santé, qui leur posera exactement les mêmes questions et leur donnera les mêmes conseils.

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Pour rappel, ce service est disponible 24 heures sur 24 et se dédie aux enfants comme aux adultes, pour les problèmes médicaux n'engageant pas la vie de la personne. Le numéro est gratuit pour tous les abonnements téléphoniques: «Quant au préfixe 058, intégré dans les forfaits téléphoniques usuels, il permet de diminuer les frais à la charge des utilisateurs sans augmenter les coûts à la charge des cantons, tout en respectant les règles en vigueur au niveau fédéral et européen», précise le communiqué.

Appelez la Centrale, avant d'aller aux urgences

Chaque année, la Centrale comptabilise environ 160'000 appels, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Créée en 1961, elle possède son propre numéro centralisé depuis 2005: pour les cantons concernés, ce changement «reflète l'évolution des activités de la centrale.»

Il s'agit d'ailleurs du contact a privilégier pour les urgences non-vitales, en l'absence du médecin traitant ou d'une pharmacie ouverte: «Il est recommandé de ne pas se rendre aux urgences avant d’avoir contacté d’abord son médecin, son pharmacien, ou la centrale», souligne Roger Nordmann, conseiller d’Etat en charge du Département vaudois de la santé et de l’action sociale, dans le communiqué.

En effet, la personne qui répond au 058 6 116 116 saura vous conseiller sur les meilleures mesures à prendre dans l'immédiat, selon la situation, vos symptômes et votre état de santé.

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