Chaque fin d’année, des milliers de Suisses changent de caisse-maladie pour payer moins cher leurs primes. Mais ces changements ont aussi un coût. Et ni la Confédération ni les assureurs ne savent précisément combien ils représentent. De nouveaux chiffres dévoilés par une grande caisse-maladie montrent toutefois que la facture se chiffre en millions.

Ces millions que coûtent chaque année les changements de caisse-maladie

Ces millions que coûtent chaque année les changements de caisse-maladie

En bref La Confédération ne connaît pas les coûts des changements de caisse-maladie

Selon la CSS, un changement coûte en moyenne 101 francs

A l'échelle de la Suisse, la facture pourrait atteindre 67 millions de francs par an

Anja Schelbert

Chaque année, c’est le même scénario: les nouvelles primes d’assurance-maladie sont annoncées, les assurés comparent les tarifs et cherchent une caisse moins chère. La Confédération encourage elle aussi les changements d’assureur en donnant des conseils pour économiser sur les primes. Mais attention, certaines caisses-maladie appliquent des règles particulièrement strictes.

Car chaque changement de caisse représente aussi du travail, et donc des coûts. L’ancien assureur doit traiter la résiliation, tandis que le nouveau doit enregistrer son nouvel assuré. A cela s’ajoutent les dépenses publicitaires et, dans certains cas, les commissions versées aux courtiers. Mais combien tout cela coûte-t-il exactement? Même la Confédération ne le sait pas.

«Comme il n'existe pas de données fiables sur les coûts liés aux changements d'assureur, l'OFSP ne peut pas quantifier leur influence sur le montant des primes», indique l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en réponse à une demande de Blick.

Des estimations exagérées?

La question du coût des changements de caisse-maladie intéresse aussi le monde politique. En 2024, le conseiller aux Etats socialiste Baptiste Hurni avait demandé au Conseil fédéral combien coûtait chaque changement d’assureur et à combien s’élevait la facture totale.

Le gouvernement avait alors reconnu ne pas disposer de chiffres précis. Il avait toutefois estimé qu’une ancienne évaluation, qui avançait un coût de 700 à 1000 francs par changement, était largement exagérée.

Sur quoi se base cette appréciation? L’OFSP renvoie aux calculs de certains assureurs. Lorsque les procédures sont largement automatisées, l’enregistrement d’un nouvel assuré ne prend que quelques minutes et ne coûte que quelques francs. Même constat pour les résiliations.

Il faut toutefois ajouter à ces montants les dépenses publicitaires et les commissions versées aux courtiers. Mais selon l’OFSP, les frais administratifs globaux des assureurs ne permettent pas non plus de justifier une estimation aussi élevée.

Qu’en disent les caisses-maladie elles-mêmes? Blick a interrogé les dix plus grands assureurs du pays. Neuf d’entre eux n’ont fourni aucun chiffre concret.

La CSS estime le coût à 101 francs

Seule la CSS a accepté de dévoiler ses chiffres. Les autres assureurs, dont Helsana, Groupe Mutuel et Visana, indiquent ne pas disposer de données précises. Ils assurent toutefois que «la charge administrative a été nettement réduite dans toute la branche» (Concordia) ou que «les coûts sont négligeables» (KPT).

Les chiffres fournis par la CSS, deuxième plus grande caisse-maladie du pays, sont révélateurs. Selon ses calculs, l’arrivée d’un nouvel assuré coûte en moyenne 81 francs, contre 20 francs pour le départ d’un client. Au total, un changement de caisse revient donc à 101 francs, à condition que les deux assureurs concernés affichent les mêmes coûts que la CSS.

Pour la CSS, ces démarches représentent à elles seules plusieurs millions de francs. Début 2026, l’assureur a accueilli 120'199 nouveaux assurés, tandis que 40'915 autres l’ont quitté. En appliquant les coûts moyens annoncés, la facture atteint environ 10,6 millions de francs.

Sur les trois périodes de changement de caisse, entre 2024 et 2026, les coûts cumulés atteignent environ 23,8 millions de francs, selon ces calculs. La CSS tient toutefois à relativiser ces montants: «L'impact des coûts liés aux changements sur les primes est infime.»

Près de 67 millions de francs

Mais que représentent ces coûts à l’échelle du pays? Selon l’association faîtière des assureurs-maladie prio.swiss, environ 663'000 personnes ont changé de caisse en 2025. En appliquant à chacun de ces changements le coût moyen de 101 francs calculé à partir des données de la CSS, la facture atteindrait près de 67 millions de francs par an. Cela représente environ 7,40 francs par assuré.

Attention toutefois: il s’agit d’une extrapolation et non d’une statistique officielle de la branche. Le coût réel reste inconnu, notamment parce que les assureurs ne disposent pas tous du même degré d’automatisation.

La KPT, par exemple, n’emploie aucun collaborateur chargé exclusivement des changements de caisse-maladie. «Plus de 50% des résiliations sont traitées de manière entièrement automatisée, une partie supplémentaire de manière semi-automatisée», précise l’assureur.

1,7 milliard pour l'administration

Si le coût des changements de caisse reste difficile à déterminer, l’OFSP connaît en revanche précisément le montant total des frais administratifs de l’assurance de base. En 2025, ceux-ci ont atteint 1,733 milliard de francs, dont 74,1 millions consacrés à la publicité et environ 32,6 millions aux commissions.

Mais pourquoi la Confédération ne recense-t-elle pas séparément les dépenses liées aux changements de caisse? L’OFSP explique que «la base légale nécessaire à un recensement séparé des coûts administratifs liés aux changements d'assureur fait défaut.»

La Confédération ne surveille donc que les frais administratifs globaux. De son côté, l’association faîtière prio.swiss ne collecte pas non plus de données spécifiques sur les coûts des changements d’assureur. Elle souligne néanmoins que ceux-ci ne représentent qu’une faible part de l’ensemble des dépenses administratives.

Une chose est sûre: changer de caisse-maladie avant le 30 novembre peut permettre aux assurés d’économiser plusieurs centaines de francs. Mais personne ne sait combien coûte réellement ce grand jeu de chaises musicales qui se répète chaque année. Pas même la Confédération, qui encourage pourtant les assurés à comparer les offres grâce à son propre calculateur de primes.