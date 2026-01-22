Le centre du village de Daillens (VD) a été totalement fermé ce jeudi après-midi, mais l'évacuation est à présent terminée. Un important dispositif policier a été déployé et certaines personnes ont attendu la fin de l'opération depuis la grande salle du village.

La police enquête sur la tentative de braquage à l'explosif d'un bancomat

La police enquête sur la tentative de braquage à l'explosif d'un bancomat

Luisa Gambaro Journaliste

Une importante évacuation a été organisée dans le village de Daillens (VD) ce jeudi 22 janvier. «Le village a été fermé parce qu'il y a eu un risque d'explosion du bancomat», a révélé à Blick une source souhaitant rester anonyme. D'après cette source, le bancomat a été victime d'une tentative de braquage.

«Vers midi, des agents de sécurité ont découvert des éléments suspects en lien avec des explosifs sur un distributeurs de billets (DAB) à Daillens», a finalement communiqué la police cantonale vaudoise dans la soirée. Un dispositif policier a été mis en place et un périmètre de sécurité établi. Des personnes présentes dans un établissement voisin ainsi que des habitants ont été évacués. «L’école, proche du distributeur de billets, vide au moment de l’intervention, a été fermée pour l’après-midi, détaillent encore les autorités. Les spécialistes du NEDEX sont intervenus et ont sécurisé le DAB. Vers 16h, tout danger pour la population a été écarté et le dispositif a été levé.»

«Les explosifs sont restés bloqués dans le bancomat et tout le centre du village a été fermé, tous les bâtiments autour ont dû être évacués», poursuit notre source. Certaines personnes, dont des enfants, ont attendu la fin de l'opération depuis l'intérieur de la grande salle du village.

Au mois de décembre 2024, le bancomat communal du village avait été visé par des malfrats. Les locaux du contrôle des habitants de la petite commune vaudoise avaient vécu un vol par effraction dans la nuit.

Les démineurs arrivent

«Il ne s'agit pas du même bancomat, car il n'y en a plus, il s'agit d'un ATM qui a été installé il y a quelques mois. Le bancomat victime d'un cambriolage il y a un peu plus d'une année a été enlevé et le support a été muré», précise l'ancien Syndic, Alberto Mocchi (Vert-e-s).

Le Syndic Frédéric Burnand confirme également l'intervention pour une suspicion d'explosifs dans le distributeur au centre du village. «L'école était terminée donc les élèves sont partis, ils n'ont pas été évacués, nous les avons simplement laissés partir. Nous avons évacués la boulangerie et les quelques personnes alentour.»

Contactée à 16h30, la police cantonale vaudoise fait savoir que l'évacuation est terminée. «En raison de l’utilisation d’explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé et mènera les investigations avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise», font savoir les autorités, qui lance un appel à témoin. Toute personne ayant constaté des comportements suspects dans la nuit du 21 au 22 janvier à Daillens ou susceptible de fournir des renseignements est priée d’appeler le 021 343 15 10 ou de contacter le poste de police le plus proche.

Cette intervention a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de gendarmerie ainsi que, des sapeurs-pompiers, d’une ambulance, du NEDEX, de la brigade canine, du personnel de la police de sûreté, de la police scientifique avec le soutien d’enquêteurs de fedpol et du FOR Zürich.