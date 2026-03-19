Les boîtes e-mail de plusieurs députés vaudois ont été submergées de spams afin d'influencer un vote sur l'UEFA. L'origine de l'attaque reste inconnue, mais la sécurité informatique n'est pas affectée.

Des élus vaudois inondés de spams pour orienter un vote lié à Israël

Des élus vaudois inondés de spams pour orienter un vote lié à Israël

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Même les députés vaudois ne sont pas à l'abri d'une ingérence. Des milliers de spams ont atterri en ce début de semaine dans la boîte mail de plusieurs élus PLR, Vert'libéraux et UDC du Grand Conseil, alertent ce jeudi les autorités vaudoises. Le but: les inciter à voter en faveur d'une résolution visant à sanctionner l'UEFA, critiquée pour son absence de sanctions envers la Fédération israélienne de football.

Un tel événement serait inédit. Mais à part ralentir les messageries des élus, ces spams n'ont eu que peu d'effets, les autorités étant rapidement parvenues à bloquer l'afflux. D'ailleurs, la résolution a échoué.

Les autorités, par l'intermédiaire des services informatiques cantonaux, enquêtent pour identifier l'origine de ces envois. Elles assurent néanmoins que la sécurité informatique n'est pas compromise.