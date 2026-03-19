DE
FR
Photo: keystone-sda.ch

Pour sanctionner l'UEFA
Des élus vaudois inondés de spams pour orienter un vote lié à Israël

Les boîtes e-mail de plusieurs députés vaudois ont été submergées de spams afin d'influencer un vote sur l'UEFA. L'origine de l'attaque reste inconnue, mais la sécurité informatique n'est pas affectée.
Publié: il y a 46 minutes
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Même les députés vaudois ne sont pas à l'abri d'une ingérence. Des milliers de spams ont atterri en ce début de semaine dans la boîte mail de plusieurs élus PLR, Vert'libéraux et UDC du Grand Conseil, alertent ce jeudi les autorités vaudoises. Le but: les inciter à voter en faveur d'une résolution visant à sanctionner l'UEFA, critiquée pour son absence de sanctions envers la Fédération israélienne de football. 

Un tel événement serait inédit. Mais à part ralentir les messageries des élus, ces spams n'ont eu que peu d'effets, les autorités étant rapidement parvenues à bloquer l'afflux. D'ailleurs, la résolution a échoué.

Les autorités, par l'intermédiaire des services informatiques cantonaux, enquêtent pour identifier l'origine de ces envois. Elles assurent néanmoins que la sécurité informatique n'est pas compromise. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus