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Lourdes peines encourues
Deux jeunes conducteurs flashés à des vitesses folles dans un village vaudois

Deux jeunes automobilistes ont été flashés à plus de 100 km/h sur la route de Lutry à Savigny (VD), limitée à 50 km/h. Ils risquent jusqu’à quatre ans de prison selon «Via Sicura».
Publié: il y a 30 minutes
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Deux automobilistes ont été flashés à plus de 100 km/h dans un village vaudois limité à 50 km/h (Illustration).
Photo: Shutterstock

A plus de 100 km/h en pleine localité! Deux jeunes automobilistes se sont fait flasher à des vitesses folles à quelques heures d'écart sur la route de Lutry, à Savigny (VD), sur un tronçon limité à 50 km/h. Les deux cas relèvent du délit de chauffard au sens de la «Via Sicura» et encourent donc de lourdes peines. 

Les faits se sont produits lors de contrôles radar menés par la Police Est Lausannois (PEL) à l'aide d'un appareil de mesures semi-stationnaires. Le premier conducteur, un Suisse de 20 ans domicilié dans le canton de Zoug, a été contrôlé vendredi 24 avril à 4h38 du matin à 126 km/h, marge de sécurité déduite.

Le lendemain, à 23h29, un autre automobiliste suisse âgé de 22 ans et domicilié dans la région a été flashé à 101 km/h sur le même axe. Avec des dépassements respectifs de 76 km/h et 51 km/h, les deux infractions tombent sous le coup du délit de chauffard

De lourdes sanctions

Les automobilistes ont été identifiés, puis entendus en présence d’un avocat. Ils ont été dénoncés au Ministère public, qui a ouvert une procédure pénale. 

Les polices vaudoises rappellent que la vitesse inadaptée reste l’une des principales causes d’accidents graves sur les routes. Dans le cadre de «Via Sicura», un délit de chauffard peut entraîner une peine de prison allant d’un à quatre ans, un retrait de permis d’au moins deux ans ainsi que la confiscation du véhicule. 

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