Une quarantaine de pharmacies de Morges et de l'Ouest lausannois proposeront des consultations gratuites pour des maux bénins. Objectif: soulager médecins et urgences, tout en réduisant les coûts de la santé.

Des pharmacies vaudoises offrent des consultations gratuites pour décharger les urgences

Des pharmacies vaudoises offrent des consultations gratuites pour décharger les urgences

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le milieu de la santé est sous pression. C'est pourquoi près de 45 pharmacies de la région de Morges et de l'Ouest lausannois proposeront des consultations gratuites cet été, rapporte ce mercredi 27 mai «24 heures». Le projet démarre le 1er juin prochain jusqu'à fin août.

L'idée de ce test pilote, soutenu par l'Ensemble hospitalier de La Côte (EHC), la Société vaudoise de pharmacie (SVPH) et l'assurance CSS, n'est pas de substituer le corps médical. Mais de gagner en efficacité, ainsi que de décharger urgences et médecins de famille, fréquemment débordés.

Ces consultations valent pour des cas mineurs, par exemple des maux de tête ou de ventre, des rhumes, des morsures ou des légères brûlures. Pour bénéficier de ce service, il faut être assuré auprès de la CSS au sein du réseau EHS. Si les frais liés aux consultations sont couverts, les coûts des éventuels médicaments seront à la charge du patient. Celui-ci sera redirigé vers les services adaptés, en cas de nécessité.

Meilleure coordination et gains financiers

L'idée est de consolider de nouvelles habitudes, en incitant les patients à se rendre davantage en pharmacie en cas de problèmes bénins. L'idée est aussi de renforcer la coordination entre les différents acteurs, en assurant notamment le suivi de la personne venue consulter en informant son médecin traitant. Il y a aussi des enjeux financiers, le projet visant une réduction des coûts de la santé. Un bilan sera fait à l'automne 2026 pour évaluer l'efficacité de ce projet.