DE
FR

Une enquête est ouverte
Un homme de 67 meurt coincé sous un tronc à Mund dans le Haut-Valais

Un retraité de 67 ans est mort samedi lors de travaux forestiers à Mund, en Haut-Valais. Retrouvé coincé sous un tronc par ses proches, il n’a pas pu être sauvé. Le Ministère public a ouvert une enquête.
Publié: il y a 19 minutes
Le 10 octobre, un homme a été victime d’un accident lors de travaux forestiers à Mund.
Photo: Olivier Maire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 67 ans a perdu la vie samedi lors de travaux forestiers à Mund en Valais. Il s'est retrouvé bloqué sous un tronc d'arbre.

Ce retraité s'est rendu samedi, vers 10h15, dans un secteur boisé de la commune de Mund, en Haut-Valais, afin d'y effectuer des travaux d'abattage d'arbres. Des proches, ne le voyant pas revenir, se sont rendus sur place et l'ont retrouvé sous un tronc, indique la police cantonale valaisanne dimanche dans un communiqué.

A lire aussi
Die Hütte, die wegen Klimaveränderungen eigentlich auf Schweizer Boden steht, soll nun weiterhin zu Italien gehören.
Dès le 14 octobre
Les domaines skiables sur glacier sont à nouveau ouverts
IL40_CONSTANTIN_6_constantin_011.jpg
interview croisée
Ils se livrent sans filtre
Constantin père et fils: «On se dit 'je t’aime' tous les jours»

Malgré l'intervention des secours, le médecin urgentiste d'Air-Zermatt dépêché sur les lieux n'a pas que constater le décès de la victime. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus