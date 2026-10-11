Un retraité de 67 ans est mort samedi lors de travaux forestiers à Mund, en Haut-Valais. Retrouvé coincé sous un tronc par ses proches, il n’a pas pu être sauvé. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Un homme de 67 meurt coincé sous un tronc à Mund dans le Haut-Valais

Un homme de 67 meurt coincé sous un tronc à Mund dans le Haut-Valais

Une enquête est ouverte

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 67 ans a perdu la vie samedi lors de travaux forestiers à Mund en Valais. Il s'est retrouvé bloqué sous un tronc d'arbre.

Ce retraité s'est rendu samedi, vers 10h15, dans un secteur boisé de la commune de Mund, en Haut-Valais, afin d'y effectuer des travaux d'abattage d'arbres. Des proches, ne le voyant pas revenir, se sont rendus sur place et l'ont retrouvé sous un tronc, indique la police cantonale valaisanne dimanche dans un communiqué.

Malgré l'intervention des secours, le médecin urgentiste d'Air-Zermatt dépêché sur les lieux n'a pas que constater le décès de la victime. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.