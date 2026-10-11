ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 67 ans a perdu la vie samedi lors de travaux forestiers à Mund en Valais. Il s'est retrouvé bloqué sous un tronc d'arbre.
Ce retraité s'est rendu samedi, vers 10h15, dans un secteur boisé de la commune de Mund, en Haut-Valais, afin d'y effectuer des travaux d'abattage d'arbres. Des proches, ne le voyant pas revenir, se sont rendus sur place et l'ont retrouvé sous un tronc, indique la police cantonale valaisanne dimanche dans un communiqué.
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Malgré l'intervention des secours, le médecin urgentiste d'Air-Zermatt dépêché sur les lieux n'a pas que constater le décès de la victime. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.
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