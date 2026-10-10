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Dès le 14 octobre
Les domaines skiables sur glacier sont à nouveau ouverts

Les amateurs de ski peuvent à nouveau profiter du glacier du Theodul à Zermatt dès le 14 octobre. Après une fermeture estivale due à la canicule, les récentes neiges ont permis de rouvrir partiellement le domaine.
Publié: il y a 16 minutes
Les amateurs de ski peuvent à nouveau profiter du glacier du Theodul à Zermatt dès le 14 octobre
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Il sera à nouveau possible, dès mercredi, de skier sur le glacier du Theodul à Zermatt. Généralement ouvert tout l'été aux skieurs, le site avait dû fermer temporairement en raison de la canicule et de la fonte des neiges.

Le domaine, qui culmine à près de 4000 mètres d'altitude, ouvrira à nouveau au ski libre le 14 octobre, indique la société Zermatt Berbahnen sur son site internet. Les récentes chutes de neige et la baisse des températures ont largement amélioré les conditions, selon l'entreprise. L'information a été initialement relayée par le Blick.

Toutes les pistes ne sont pas encore praticables. La remontée mécanique «Plateau Rosa III», qui mène à une zone pour les débutants et à une partie du snowpark, reste fermée pour l'instant.

Zermatt Bergbahnen avait suspendu fin juillet le ski d'été sur le versant valaisan en raison de la canicule. Certaines pistes d'entraînement sont toutefois restées accessibles aux équipes de Swiss-Ski.

Le ski d'été menacé

A Saas-Fee, le ski d'été a dû être interrompu à la mi-août. Il n'était plus possible d'exploiter les installations sur le glacier en toute sécurité, selon la société Saastal Bergbahnen. Certains téléskis sur le glacier de l'Allalin sont à nouveau accessibles. Mais leur exploitation nécessite des efforts considérables, a indiqué le directeur Simon Bumann à la radio SRF. Les pistes sont préparées avec de la neige de l'hiver dernier.

Sur le long terme, le ski sur glaciers 365 jours par année – possible en Suisse uniquement sur certaines pistes des domaines skiables de Zermatt et de Saas-Fee – est considéré comme menacé. Les responsables sont conscients qu'il y a «une date de péremption», selon Simon Bumann. Ils essaient de maintenir l'offre aussi longtemps que possible. Mais un jour de «fin de vie» du ski d'été finira par arriver.

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