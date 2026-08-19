Samedi, un accident de la route mortel s'est produit à Troistorrents (VS). Un motocycliste est entré en collision avec une cycliste lors d'un dépassement. La jeune femme de 25 ans est décédée et l'homme a été légèrement blessé.

Un motard percute mortellement une cycliste de 25 ans

Un motard percute mortellement une cycliste de 25 ans

Marian Nadler

Samedi, vers 12h36, la centrale d'intervention de la police cantonale du Valais a été informée d'un accident de la circulation survenu au Chemin de Remeaux, à Troistorrents. D'après les premières informations, un motocycliste circulait de Monthey en direction de Troistorrents lorsqu'il a effectué un dépassement.

Ce faisant, il est entré en collision avec une cycliste qui circulait en sens inverse. Les secours n'ont pu que constater le décès de la cycliste sur les lieux de l'accident. Le motocycliste a été blessé, mais a entre-temps pu quitter l'hôpital.

Une enquête a été ouverte

La route a dû être fermée à la circulation par la police communale, la police municipale de Monthey et les pompiers locaux. Le parquet a ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances de l’accident.

Mercredi, la police cantonale du Valais a annoncé que la cycliste décédée avait pu être identifiée sans équivoque. Il s’agit d’une Française âgée de 25 ans.