DE
FR

Des conséquences gravissimes
Un médecin valaisan devra verser 100'000 frs après une erreur de diagnostic

Un médecin valaisan, condamné pour un diagnostic erroné en 2017, devra verser 100'000 francs à une patiente. Sa rupture d'anévrisme non décelée l'a laissée lourdement handicapée.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Un médecin valaisan, condamné pour un diagnostic erroné en 2017, devra verser 100'000 francs à une patiente. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un médecin valaisan a été déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné à une peine pécuniaire avec sursis, a confirmé le Tribunal fédéral. Le docteur, qui n'avait pas détecté une rupture d'anévrisme, devra verser 100'000 francs de tort moral à sa patiente, restée lourdement handicapée.

Un week-end de mai 2017, une jeune femme a commencé de souffrir de maux de tête très violents, qui se différenciaient des migraines dont elle avait l'habitude. Après s'être tournée le lundi vers le médecin de garde, qui lui a prescrit de simples anti-douleurs, elle avait contacté le mardi son médecin de famille, qui lui a dit de le recontacter si les douleurs persistaient.

Le jeudi, la jeune femme s'est rendue au cabinet de son médecin de famille pour une consultation d'urgence. Ses maux de tête n'avaient pas discontinué malgré la prise d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires.

Dramatique rupture d'anévrisme

Le médecin de famille, en apprenant qu'elle s'était tapé la tête contre un placard le jour où les maux de tête avaient débuté, avait attrbué ses douleurs à un coup du lapin. Il lui a prescrit un CT-scan, et non un IRM, car la patiente était claustrophobe.

Le CT-scan, passé le lendemain, n'avait rien détecté d'anormal. Deux jours plus tard, la jeune femme a été victime d'une rupture d'anévrisme, qui l'a laissée lourdement handicapée, tant physiquement que sur le plan cognitif. Elle vit depuis 2017 dans un foyer accueillant des victimes de lésions cérébrales et ne retourne chez elle que le week-end.

CT-scan avec produit de contraste

Les juges cantonaux ont retenu que le médecin avait posé un diagnostic différentiel trop étroit: en se concentrant sur des douleurs consécutives à un coup, il a écarté la possibilité d'une rupture d'anévrisme, que les symptômes de maux de tête soudains et violents pouvaient suggérer. Il aurait ainsi dû prescrire un CT-scan avec produits de contraste, qui aurait permis de déceler la rupture d'anévrisme.

La Cour cantonale a également condamné le médecin à verser des indemnités pour tort moral au mari de la jeune femme, à hauteur de 50'000 francs, ainsi qu'à sa fille, âgée de deux mois au moment des faits, pour 35'000 francs.

A lire aussi
Il fait quadrupler un loyer à Genève et doit rembourser plus de 190’000 francs
Un propriétaire condamné
Il fait exploser un loyer à Genève et doit rembourser plus de 190’000 francs
Accusé de racisme et d'humiliations, un prof vaudois refuse sa mutation
Des élèves le soutiennent
Accusé de racisme et d'humiliations, un prof vaudois refuse sa mutation

Le Tribunal confirme le jugement sur toute la ligne: le médecin obtient toutefois gain de cause sur le montant des jours amendes. Condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 45 jours-amende à 230 francs le jour par les juges cantonaux, il voit le montant du jour-amende réduit à 55 francs le jour par les juges fédéraux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus