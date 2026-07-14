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Des élèves le soutiennent
Accusé de racisme et d'humiliations, un prof vaudois refuse sa mutation

Censé être muté à la suite de diverses accusations, un enseignant vaudois refuse de changer d'école. Soutenu par certains élèves, il s'attaque à cette décision et décide de porter plainte.
Publié: il y a 52 minutes
Certains élèves soutiendraient le professeur. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Il préfère limite le licenciement à la mutation. Un enseignant vaudois du primaire conteste la décision de sa hiérarchie, rapporte ce mardi «24 heures». Celui-ci est censé changer d'école à la rentrée, à la suite de dénonciations internes évoquant des propos racistes et des humiliations envers des élèves. 

S'il reconnaît avoir un «franc-parler», il estime n'avoir rien à se reprocher. C'est ce qu'il a expliqué à sa direction lors d'une convocation en mai, au cours de laquelle il a été informé de plusieurs signalements émanant d'enseignants et d'élèves. Au mois de juin, on lui signifie qu'il sera muté dans un autre établissement scolaire. 

L'enseignant regrette qu'aucune de ces lettres d'accusation ne lui a été transmise, malgré sa demande. Il dénonce aussi le fait que des simples accusations suffisent à «flinguer sa carrière», sans preuves, enquête ni confrontation. Il refuse de se laisser faire, affirmant qu'il «n'ira pas enseigner ailleurs». Accompagné par son avocat, il a décidé de saisir la justice et de porter plainte. 

Soutenu par des élèves

Cette mutation peut interpeller au vu du soutien dont il semble bénéficier auprès de certains élèves. D'après le témoignage d'une maman recueilli par «24 heures», plusieurs d'entre eux auraient «très mal vécu» cette décision. Une pétition a été lancée et une manifestation de soutien symbolique était prévue, avant d'être interdite par la direction de l'établissement.

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Contactée par le quotidien vaudois, la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) ne souhaite pas s'exprimer sur ce cas précis, invoquant la protection des données. Elle relève toutefois qu'une mutation n'est pas une sanction, mais une mesure organisationnelle permettant d'apaiser le climat. 

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