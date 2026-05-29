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Drame en Valais
Un homme meurt dans un accident de parapente à Derborence

Un parapentiste français de 39 ans a perdu la vie mercredi dans le secteur de Derborence, annonce la police valaisanne. L’homme effectuait un vol de distance au départ des Saisies, en France.
Publié: il y a 29 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Un parapentiste français de 39 ans a perdu la vie mercredi dans le secteur de Derborence. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

Un Français de 39 ans est décédé dans un accident de parapente ce mercredi 27 mai dans le secteur de Derborence (VS), annonce la police cantonale du Valais dans un communiqué. L'homme avait décollé des Saisies (France) «dans le cadre d’un vol de distance» et devait effectuer un aller-retour jusqu’à Fiesch dans la journée.

«Pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a percuté une paroi rocheuse située sur la face sud de la Tête de Barme.» Avec l'aide des secouristes d’Air-Glaciers, le parapentiste a été localisé le jeudi 28 mai 2026, peu après 6h. Il était déjà décédé à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC) pour comprendre les circonstances de l'accident.


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