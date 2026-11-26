Les restrictions d'accès à Randa (VS) sont levées après l'effondrement de 150'000 m3 de glace du glacier du Weisshorn. Les experts jugent la situation désormais stable, selon une annonce de la commune jeudi.

Alerte levée à Randa après l'effondrement de 150'000 m3 de glace

Alerte levée à Randa après l'effondrement de 150'000 m3 de glace

ATS Agence télégraphique suisse

A Randa (VS), les fermetures de route instaurées dans la vallée et les mesures de surveillance supplémentaires ne sont désormais plus nécessaires. Après l'importante chute de glace mardi, les experts estiment que le reste du glacier suspendu du Weisshorn Est est stable.

Le volume de glace qui s'est détaché en début de semaine est estimé entre 100'000 et 150'000 mètres cubes, selon une communication publiée sur le site de la commune haut-valaisanne jeudi. Des chutes partielles s'étaient déjà produites ces dernières semaines.

«Les fermetures de routes mises en place jusqu’à présent dans la vallée ont été levées, écrivent les autorités communales. Les mesures de surveillance supplémentaires prises au cours des derniers mois ne sont désormais plus nécessaires.» Aucune autre mesure n'est requise actuellement, selon l'évaluation technique réalisée.

Mardi, l'effondrement a provoqué un important nuage de poussière visible de loin. Les débris sont toutefois restés sur le plateau surplombant le glacier du Bis.

Danger atténué déjà avant

Le danger lié à l'instabilité d'un glacier suspendu au-dessus de Randa, dans le Haut-Valais, s'était quelque peu atténué suite à des ruptures de glace répétées ces dernières semaines, avait indiqué la commune fin octobre. La masse de glace du Weisshorn avait diminué de près de moitié ces dernières semaines et l'évacuation des quelque 450 habitants de Randa a toujours été jugée improbable.

Les autorités surveillent le glacier depuis une vingtaine d’années à l’aide de caméras fixes. Depuis le 15 août, un radar a également été utilisé pour mesurer avec une grande précision les mouvements de la masse glaciaire.