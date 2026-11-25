Mardi, un bloc instable du glacier suspendu du Weisshorn, près de Randa (VS), s'est effondré, formant un nuage de poussière visible sur le glacier du Bis. La situation reste sous haute surveillance.

Un bloc instable du glacier du Weisshorn s'est effondré

Un bloc instable du glacier du Weisshorn s'est effondré

ATS Agence télégraphique suisse

Le dernier bloc instable qui se trouvait encore sur le glacier suspendu du Weisshorn Est, près de Randa (VS), s'est effondré, mardi. Les débris sont restés sur le plateau surplombant le glacier du Bis, selon une information de la commune.

Le nuage de poussière qui s'est produit à la suite de l'effondrement était visible au niveau de la pente abrupte du glacier du Bis, précise un communiqué de la commune. La situation continue d'être surveillée de près. Le danger lié à l'instabilité d'un glacier suspendu au-dessus de Randa, dans le Haut-Valais, s'est quelque peu atténué suite à des ruptures de glace répétées ces dernières semaines, avait indiqué la commune fin octobre.

La masse de glace du Weisshorn a diminué de près de moitié au cours des dernières semaines. Une évacuation des quelque 450 habitants est toujours jugée très improbable. Les autorités surveillent le glacier depuis une vingtaine d’années à l’aide de caméras fixes. Depuis le 15 août, un radar est également utilisé pour mesurer avec une grande précision les mouvements de la masse glaciaire. En cas d’accélération, les autorités pourront renforcer encore davantage la surveillance et prendre d'éventuelles décisions qui s'imposeraient.