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Une aide votée
Genève va indemniser les boutiques saccagées par le G7

Genève débloque 6 millions de francs pour indemniser les commerces qui pourraient subir des dégâts lors des débordements du G7 du 12 au 18 juin. Le Grand Conseil a validé vendredi ce soutien financier attendu.
Publié: il y a 54 minutes
Le Grand Conseil débloque un fonds exceptionnel pour soutenir les boutiques en cas de débordements.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les commerces genevois qui seraient endommagés entre le 12 et 18 juin lors de débordements liés au Sommet du G7 bénéficieront d'une aide extraordinaire de 6 millions de francs. Le Grand Conseil a adopté vendredi le projet de loi du gouvernement.

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Le mécanisme prévoit une aide de 3000 à 100'000 francs, qui sera versée de manière subsidiaire aux assurances ou à des tiers. En 2003, des commerces avaient été vandalisés en marge du Sommet du G8 qui s'était déjà tenu à Evian-les-Bains (F). Malgré un report des débats entamés jeudi, aucune majorité ne s'est dégagée pour accepter la clause d'urgence qui aurait permis à la loi d'entrer en vigueur immédiatement.

«Le Conseil d'Etat est parfaitement conscient de sa responsabilité dans une situation qui lui a été imposée. Nous allons assurer la sécurité, mais nous ne pouvons pas garantir à 100% qu'il n'y aura pas de déprédations. Les entreprises attendent un signal», avait pourtant insisté Delphine Bachmann, magistrate en charge du Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie.

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