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Un résultat «satisfaisant»
Genève Aéroport accuse une baisse de son bénéfice en 2025

Genève Aéroport a enregistré 539 millions de francs de chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 1%. Malgré une fréquentation stable à 17,85 millions de passagers, le bénéfice net a reculé à 52,9 millions.
Publié: il y a 21 minutes
L'an dernier, Genève Aéroport a accueilli 17,85 millions de passagers, une fréquentation légèrment supérieure de 0,3% par rapport à celle de 2024 (archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
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ATS Agence télégraphique suisse

Genève Aéroport a vu ses recettes progresser l'an dernier, enregistrant un afflux de passagers proche de celui d'avant la pandémie. Le bénéfice net, en revanche, s'est étiolé, alors que la croissance du trafic est modérée. En 2025, le chiffre d'affaires a atteint 539 millions de francs, soit un gain de 1% par rapport à l'année précédente, annonce l'exploitant du tarmac genevois en mains du canton mardi dans un communiqué. La fréquentation est restée stable sur un an (+0,3%) à 17,85 millions de passagers et se maintient à proximité de son niveau d'avant-Covid (-0,4%).

Dans le détail, la part des revenus aéronautiques représente 65,2% des revenus, en hausse de 2,2% par rapport à 2024. La part des revenus non aéronautiques (commerces, parkings, loyers, notamment), en repli de 1,1%, s'inscrit à 34,8% du total des recettes. L'excédent brut d'exploitation est stable à 211,4 millions et la marge correspondante atteint 39,2%, après 39,6%. Le bénéfice net a quant à lui reculé à 52,9 millions, contre 55,2 millions en 2024. L'entreprise juge ce résultat «satisfaisant, dans un contexte de croissance de trafic très modérée».

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