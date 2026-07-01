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Un premier invité de marque
La nouvelle TV régionale Canal B a démarré ses émissions

Canal B, la nouvelle télévision régionale de Bienne, a débuté ses programmes mercredi. Le conseiller fédéral Albert Rösti a été le premier invité, discutant des médias régionaux et de leur importance.
Publié: 20:02 heures
Les téléspectateurs ont pu suivre pour la première fois l’actualité.
Photo: keystone-sda.ch

La nouvelle télévision régionale Canal B a démarré ses émissions

La toute nouvelle télévision régionale Canal B a démarré ses émissions ce mercredi à 18h30 depuis ses studios de Bienne (BE). Pour marquer le coup, elle avait en interview le conseiller fédéral Albert Rösti, de retour aux affaires après une opération au dos.

Albert Rösti s'est exprimé en tant que premier invité du journal d’actualité de Canal B, dans une intervention enregistrée quelques heures plus tôt depuis le bureau du ministre de la communication. Le Bernois a évoqué notamment à l'antenne sa relation aux médias régionaux et le rôle de ceux-ci dans le paysage suisse du secteur.

Au-delà, les équipes ont vécu une journée pour le moins chargée pour le lancement de la chaîne, a confié à Keystone-ATS Christian Willi, le directeur général. La nouvelle télévision régionale officielle s'adresse à la région de Bienne, du Grand Chasseral, du Seeland, du district du Lac (FR) et de l’agglomération de Granges (SO).

Une première

Les téléspectateurs ont pu suivre pour la première fois l’actualité. La chaîne diffuse ses programmes sur deux canaux linguistiques, l'un en français, l’autre en dialecte alémanique. C’est la première fois depuis la mise en place des télévisions régionales qu’une concession de télévision régionale change de mains.

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Canal B succède en effet officiellement à TeleBielingue, après un long feuilleton judiciaire. Deux recours de cette dernière contre l’octroi par l’Office fédéral de la communication (OFCOM), lui-même installé à Bienne, de la concession à Canal B ont en effet été rejetés par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

«Notre grille d’été proposera quotidiennement un journal d’actualité régionale, la météo et l’émission '1 jour, 1 idée'», a dit Laurent Kleisl, rédacteur en chef pour le canal francophone, cité dans un communiqué. «Cette dernière proposera une idée d’activité, à vivre seul, en couple, en famille ou entre amis dans la région.»

Davantage à la rentrée

«En parallèle, notre équipe de rédaction prépare un programme plus étoffé pour la rentrée», a précisé l'ancien journaliste sportif et rédacteur en chef du Journal du Jura, un titre devenu depuis deux semaines «JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral». Le studio est installé dans le quartier des Champs-de-Boujean, à Bienne.

C’est là aussi qu’est basée la rédaction bilingue d’une dizaine de journalistes, codirigée par Laurent Kleisl et Aline Studer, rédactrice en chef du canal suisse-allemand de Canal B. La zone de diffusion repose sur trois cantons (Berne, Fribourg et Soleure) et touche quelque 320'000 personnes dans 120 localités.

La chaîne, dont la concession à Canal B court jusqu'en 2034, est détenue par la société de production neuchâteloise Mystik SA. Les téléspectateurs peuvent suivre les émissions sur de nombreux bouquets, dont Swisscom, Sunrise, Quickline, Evard, sur le site de Canal B et dès fin août sur l’application Canal B sur iOs et Android.

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