Dan Steiner, 38 ans, devient le nouveau rédacteur en chef du Journal du Jura à Bienne. Il succédera à Laurent Kleisl le 1er novembre, dans un contexte de changements pour les médias locaux.

Le Journal du Jura nomme un nouveau rédacteur en chef à Bienne

Une vue des logos de TeleBielingue, Bieler Tagblatt, Le Journal du Jura et Canal 3, le 9 mai 2024 à Bienne (BE). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Dan Steiner est le nouveau rédacteur en chef du Journal du Jura, à Bienne (BE). Le journaliste de 38 ans, déjà actif au sein de la rédaction, succédera au 1er novembre à Laurent Kleisl, qui doit devenir le directeur de la rédaction de la nouvelle télévision régionale Canal B.

Dan Steiner-Herrmann a fait ses armes au Journal du Jura dès 2013 comme pigiste, avant d’y être engagé comme journaliste RP en 2018, a rappelé vendredi BNJ Multimédia. Depuis 2021, il occupe le poste de rédacteur en chef adjoint, contribuant au «développement éditorial du quotidien et à la consolidation de son ancrage régional».

Paysage en mutation

Titulaire d’un master en journalisme et communication de l’Université de Neuchâtel, Dan Steiner a grandi dans le Jura bernois, précise le communiqué. Désormais établi à Evilard (BE), sur les hauts de Bienne, il est décrit comme connaissant «en profondeur les réalités politiques, économiques et sociales de la région».

Sa nomination intervient dans un contexte de mutation du paysage médiatique local. Il y a un mois a été annoncée la cession par Gassmann Media de sa participation de 50% dans Le Journal du Jura et la radio locale RJB à la nouvelle société Jura Media SA, qui deviendra copropriétaire des deux entités avec le groupe jurassien BNJ.