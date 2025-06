Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Nouveau coup dur pour le journalisme romand. M Le Média annonce ce jeudi 26 juin tirer la prise le 31 juillet 2025, un peu moins de trois ans après son lancement. Créé en octobre 2022, ce petit média basé à Crissier (VD) est devenu le premier média HD de Suisse, qui s'est démarqué par son format hybride combinant télévision et radio.

«Ce choix difficile s’explique par un contexte de plus en plus défavorable au développement indépendant d’un média en Suisse romande», affirme Philippe Morax, producteur et directeur de Millennium Média Groupe S.A. Il regrette que «la promesse d’une transition équitable vers le DAB+, votée et confirmée à Berne, n’a pas été tenue». «Dans ces conditions, il devient extrêmement complexe pour ne pas dire impossible de faire vivre un média indépendant, sans subventions, sur un marché publicitaire déjà fragile.»

L'ancien journaliste radio à LFM Philippe Morax proposait des matinales ainsi qu'un format du soir. Des personnalités locales prenaient régulièrement le micro pour s'exprimer sur des thématiques variées, tant politiques que culturelles et sportives.