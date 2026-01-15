Face à un déficit prévu de 700'000 francs en 2025, la LNM adapte son plan d'exploitation pour 2026. Objectif: maintenir une activité viable, préserver les emplois et réorganiser sa flotte. Les cantons concernés ont été informés.

La LNM doit revoir son offre de liaisons à la baisse

ATS Agence télégraphique suisse

La LNM, société de navigation des Trois-Lacs, revoit à la baisse son offre de liaisons. La compagnie, en proie à des difficultés financières et de personnel, a dû procéder à des adaptations temporaires de son plan d'exploitation pour 2026 pour assurer sa viabilité.

«Cette mesure exceptionnelle est destinée notamment à permettre une remise à niveau ciblée de la flotte en concentrant les ressources disponibles sur les maintenances d’urgence, à préserver les emplois fixes et à réduire significativement le déficit d’exploitation», a indiqué jeudi la LNM.

Les cantons commanditaires (Neuchâtel, Vaud, Fribourg) ont été informés de l'adoption de cet horaire temporaire et de l'ajustement exceptionnel de certaines lignes. «Cette décision s’inscrit dans une volonté partagée de garantir les conditions nécessaires au maintien d’une activité fiable, viable et cohérente», a précisé la LNM.

Cette mesure doit permettre de réduire significativement le déficit d'exploitation. En 2024, la société avait enregistré une perte de près de 770'000 francs. «Comme annoncé lors de l’assemblée générale des actionnaires le déficit prévu pour 2025 sera d’environ 700'000 francs», a expliqué le service de communication de la compagnie en réponse à une question de Keystone-ATS.

Feuille de route à établir

Cette adaptation de l'horaire doit également donner au conseil d’administration le temps d’établir une feuille de route, sur la base d’orientations stratégiques à valider par les trois cantons actionnaires. Nicolas Gigandet, président du conseil, a annoncé à mi-décembre qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat à partir de 2026.

La nomination de son remplaçant ou de sa remplaçante est de la compétence des trois cantons commanditaires. A fin octobre, ces derniers ont demandé un rapport externe sur les ressources humaines et le modèle d'affaire de l'entreprise.

Les ajustements de l'offre «ne remettent pas en cause la pertinence de ces lignes à long terme. Les besoins des communes riveraines impactées par cette décision seront intégrés dans les réflexions à venir sur la desserte à terme, dans un esprit de dialogue et de collaboration», a précisé la LNM.

La société travaille également à l’identification de possibilités d’ajouter ponctuellement certaines courses ad hoc, en particulier dans le cadre d’événements régionaux tels que le 500e anniversaire du Château de Grandson (VD). Le financement de telles courses doit encore être réglé.