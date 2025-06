1/6 La navigation sur de nombreux lacs suisses est en crise. Les bateaux à vapeur Belle-Epoque doivent être entretenus. Photo: Keystone

Nastasja Hofmann

L'été approche, la saison idéale pour les bateaux qui naviguent sur les lacs suisses. Sauf que les temps sont troubles. Sur le Léman, une bonne moitié de la flotte de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) est à l'arrêt. Et il manque des dizaines de millions dans les comptes. Les sociétés de navigation des lacs de Neuchâtel et de Morat veulent également investir de l'argent qu'elles n'ont pas. Les compagnies de navigation peuvent-elles encore redresser la barre?

«Le Matin» rapporte que l'Association des amis des bateaux à vapeur du lac Léman (ABVL) tire la sonnette d'alarme. Les réparations du «Simplon» n'ont toujours pas commencé. Pour rappel, ce bateau à vapeur de 1915 est gravement endommagé après un accident survenu le 29 mars 2024. Une tempête avait projeté le bateau contre les rochers au bord de la rive du petit village vaudois de Cully. Le bateau amiral «La Suisse» est également immobilisé en raison de travaux de maintenance, ajoute «Le Matin».

Pour remettre la flotte en état, il faut entre 500 et 600 millions de francs, selon les estimations de la «RTS». Cela constitue un enjeu non seulement pour le patrimoine, avec la préservation de bateaux à vapeur historiques de la Belle-Epoque, mais aussi pour l'offre des transports publics. L'enjeu est d'autant plus crucial que les autorités publiques sont directement impliquées, la CGN étant majoritairement détenue par les cantons de Genève, Vaud et Valais.

Mauvaises conditions de travail, chiffres rouges

La situation est tout aussi alarmante sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Là aussi, plusieurs bateaux ont dû ralentir leur activité en raison de travaux de rénovation indispensables. Les comptes de la société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) sont dans le rouge, comme le rapporte la «RTS». L'été dernier, un déficit de plusieurs centaines de milliers de francs s'est creusé.

Un collaborateur de la LNM a contacté anonymement la «RTS», lui révélant qu'il manquait des fonds pour les travaux d'entretien ainsi que pour une nouvelle acquisition à 15 millions de francs. Les conditions de travail sont également mauvaises – une information confirmée par le Syndicat du personnel des transports (SEV) à la «RTS».

Là aussi, les pouvoirs publics – et donc l'argent des contribuables – sont impliqués: les cantons propriétaires, Fribourg, Neuchâtel et Vaud, renoncent dans un premier temps au remboursement d'un prêt de plus de 7 millions de francs. La configuration complique la situation: comme trois cantons sont impliqués, des destinations doivent être desservies dans les trois cantons. Il en résulte parfois des lignes non rentables.

Depuis le début de l'année, la LNM a un nouveau directeur général, Peter Voets. Il a constaté que la stratégie de l'entreprise devait être révisée. Pour redresser les finances, il souhaite prendre des mesures rapides et efficaces.

Inondations et mauvais temps estival

En Suisse alémanique, la situation n’est pas plus encourageante. Selon le «Tages-Anzeiger», la Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG) fait face à une baisse significative de fréquentation, entraînant une chute drastique de son chiffre d’affaires. En cause: les conditions météorologiques défavorables durant l’été et les crues répétées.

Cependant, un espoir se dessine pour la flotte du lac de Greifen: elle envisage d’intégrer le système tarifaire de la Communauté de transport zurichoise (ZVV), ce qui lui permettrait de proposer des billets à des prix plus attractifs. Un avantage pour qu'elle rivalise avec les offres du lac de Zurich.