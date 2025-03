La Parade navale de la CGN n'aura pas lieu en mai 2025

Lancées en 1995, les Parades navales consistent en une chorégraphie aquatique de 45 minutes en général, puis le spectacle se poursuit aux abords des quais avec un deuxième tableau du ballet aquatique. Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

La traditionnelle Parade navale de la CGN n'aura pas lieu en mai 2025. La compagnie invoque des raisons d'indisponibilité de certains navires liés à des travaux de maintenance. Elle pourrait avoir lieu plus tard ou sous une autre forme en automne. «Nous avons actuellement trop de bateaux Belle Epoque immobilisés pour des travaux de maintenance. Difficile donc d'imaginer une parade avec trois bateaux historiques seulement», a indiqué jeudi à Keystone-ATS Caroline Dayen, directrice marketing et vente à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN), revenant sur une information de l'Association des amis des bateaux à vapeur (ABVL).

«Mais nous étudions encore la possibilité d'organiser une parade navale à l'identique plus tard dans l'année ou alors au moins un événement spécial pour clôturer la saison, c'est-à-dire en septembre ou octobre», affirme la responsable. En attendant, la CGN donne rendez-vous pour ses portes ouvertes les 12 et 13 avril.

La flotte historique Belle Epoque de la CGN compte huit bateaux avec roues à aubes, dont cinq à vapeur et trois diesel-électrique: respectivement le «Montreux» (1904), «La Suisse» (1910), le «Savoie» (1914), le «Simplon (1915-20), le «Rhône» (1927), le «Vevey» (1907), l'«Italie» (1908) et l'«Helvétie» (1926). Ce dernier n'a plus navigué depuis 2002, lorsque son système propulsif a été déclaré hors d'usage. Il fait l'objet d'une étude de rénovation en vue de son centenaire en 2026. Le «Simplon» a, lui, été fortement endommagé fin mars 2024 lors d'une tempête, alors qu'il était amarré à Cully. Il est en préparation de restauration complète. D'autres bateaux sont aussi en réparation ou rénovation.

10'000 personnes l'an passé

Lancées en 1995, les Parades navales consistent en une chorégraphie aquatique de 45 minutes en général, puis le spectacle se poursuit aux abords des quais avec un deuxième tableau du ballet aquatique. En tout, la parade dure souvent une heure trente. Elle se termine par le concert des coups de sifflet des bateaux ayant défilé.

L'an dernier, ce sont les quais de Vevey et de La Tour-de-Peilz (VD) qui avaient accueilli la manifestation, attirant 10'000 personnes. Quelque 1500 passagers avaient pu embarquer sur les cinq bateaux Belle Epoque qui avaient évolué sur le lac Léman. Les trois dernières parades avec sept bateaux remontent à 2023, 2022 et 2017. En 2018, la Parade navale s'était tenue pour la première fois en France, à Evian, accueillant plus de 10'000 personnes également.