En montagne, les prix des trains et des téléphériques ont nettement augmenté ces dernières années. Un site fait toutefois figure d'exception... et il est romand.

En été aussi, ces stations de montagne coûtent toujours plus cher

En été aussi, ces stations de montagne coûtent toujours plus cher

Martin Schmidt et Leo Vonlanthen

La montagne n'a pas besoin de son manteau blanc pour séduire les Suisses: l'été aussi, nombreux sont ceux qui attendent le week-end pour fuir le vacarme des villes et s'offrir une petite escapade dans l'une des nombreuses stations du pays.

Mais à moins d'opter pour une randonnée tout près de chez soi, il vaut mieux prévoir un portefeuille bien garni. Ces dernières années, les prix des trajets de téléphérique, de télécabine ou de train de montagne vers des destinations prisées comme les Diablerets, le sommet de la Jungfrau, ou le Cervin ont fortement augmenté. Une station romande échappe toutefois à cette tendance. Petit aperçu.

Matterhorn Alpine Crossing

On commence fort, avec le site le plus onéreux de notre panel. Ouverte en 2023, la liaison de téléphérique entre Zermatt et Cervinia coûte aujourd'hui pas moins de 264 francs l'aller-retour. C'est 14 francs de plus que l'année dernière et 24 de plus qu'en 2024, ce qui représente une augmentation de 10% en deux ans. Le trajet aller-retour dure plus de trois heures. Les détenteurs de l'Abonnement général (AG) et du demi-tarif bénéficieront d'une réduction de 50%. A cela s'ajoutent d'autres possibilités de remise, à l'instar des rabais de groupe.

Jungfrau

L'aller-retour en télécabine entre Grindelwald et le célèbre sommet de la Jungfrau, dans l'Oberland bernois, coûte aujourd'hui 239,20 francs en haute saison estivale. C'est 11,20 francs de plus que la saison précédente. Sur les trois dernières années, le tarif a augmenté de manière continue, avec une hausse totale de 11,8%.

Gornergrat

Durant la saison estivale, les visiteurs qui souhaitent contempler le Cervin depuis le Gornergrat, en Haut-Valais, devront débourser pas moins de 132 francs au tarif plein pour faire l'aller-retour en train depuis Zermatt. C’est près de 16% de plus qu’en 2022. Les prix n’ont en revanche pas évolué depuis l'été dernier. Là aussi, les détenteurs d'un AG ou d'un demi-tarif pourront profiter d'une réduction de 50%.





Titlis

Du côté du Titlis, le trajet en télécabine depuis Engelberg, dans le canton d'Obwald, coûte 102 francs l'aller-retour, un tarif similaire à celui proposé l'été dernier. Cependant, sur les quatre dernières années, ce trajet a vu son prix bondir de 11%.

Glacier 3000 – Les Diablerets

Et côté romand alors? Le téléphérique du Glacier 3000, dans le canton de Vaud, est nettement moins onéreux que les précédents exemples, l'aller-retour entre le Col du Pillon et le Scex Rouge coûtant 89 francs. Si le prix n'a pas varié depuis 2025, la tendance est tout de même à la hausse, puisque le même trajet ne coûtait que 80 francs en 2022, sot 11,25% de moins.





Le Moléson

La station fribourgeoise apparait comme l'exception qui confirme la règle: depuis 2022, le prix de l'aller-retour entre le village et le sommet n'a jamais dépassé les 35 francs. Ce forfait comprend le funiculaire entre le village Plan-Francey et le téléphérique entre Plan-Francey et le sommet du Moléson. Si vous n'optez que pour l'un de ces deux moyens de transport, le prix de l'aller-retour baisse à 22 francs.